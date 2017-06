TV Top 25: Max valt uit… en uit de kijkcijferlijst

De televisiekijkcijfers zijn zo zomers geworden als het maar kan. Nog steeds stemmen 1,8 miljoen mensen af op het Journaal van 20.00 uur, besluiten 900.000 kijkers de dag met Jinek of RTL Late Night en zien meer dan 1 miljoen mensen De Beste Zangers, maar toch… Veel programma’s moeten het met een paar honderdduizend belangstellenden minder doen dan in minder zonnige tijden.

Minder zonnig was het voor Formule 1-coureur Max Verstappen in de Grand-Prix van Canada ook. Hij zat nog amper in zijn auto of het voertuig sloeg af en dat was te merken aan het kijkcijfer. Normaal gesproken is Verstappen met de live-uitzending van Ziggo wel verzekerd van een plek in Metro’s TV Top 25. Maar nu - en dat terwijl het uitzendtijdstip op de zondagavond perfect was – bleken mensen niet meer geïnteresseerd en haalde de race de top van de kijkcijferlijst niet.

NPO 1 heeft over de afgelopen week 14 noteringen, RTL 4 kwam tot 8 en SBS 6 eindigt op 3.

Top 25

(van zondag 11-6 tot en met zaterdag 17-6)

1 Journaal 20.00 uur (ma 12-6, NPO 1) 1.886.000

2 Holland’s Got Talent (vr 16-6, RTL 4) 1.491.000

3 Witse (vr 16-6, NPO 1) 1.411.000

4 Groeten van Max (ma 12-6, NPO 1) 1.359.000

5 Bed en Breakfast (zo 11-6, NPO 1) 1.247.000

6 Half Acht Nieuws (ma 12-6, RTL 4) 1.182.000

7 Opsporing Verzocht (di 13-6, NPO 1) 1.178.000

8 De Reünie (zo 11-6, NPO 1) 1.149.000

9 Goede Tijden, Slechte Tijden (ma 12-6, RTL 4) 1.110.000

10 De Beste Zangers (za 17-6, NPO 1) 1.072.000

11 Wie Ben Ik? (za 17-6, RTL 4) 1.042.000

12 Helemaal Het Einde (ma 12-6, RTL 4) 1.031.000

13 Ik Vertrek (do 15-6, NPO 1) 1.029.000

14 It Takes 2 (zo 11-6, RTL 4) 992.000

15 Studio Sport (zo 11-6, NPO 1) 979.000

16 RTL Late Night (vr 16-6, RTL 4) 968.000

17 Anita Wordt Opgenomen (ma 12-6, NPO 1) 961.000

18 Gezond Verstand (di 13-6, NPO 1) 959.000

19 Journaal 18.00 uur (ma 12-6, NPO 1) 940.000

20 Hart van Nederland (ma 12-6, SBS 6) 939.000

21 Jinek (di 13-6, NPO 1) 911.000

22 Ontvoerd (di 13-6, RTL 4) 895.000

23 Mr. Frank Visser Rijdt Visite (ma 12-6, SBS 6) 894.000

24 Shownieuws (vr 16-6, SBS 6) 884.000

25 Eénvandaag (ma 12-6, NPO 1) 870.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek