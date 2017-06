TV-moment: Daniel danst pestverleden van zich af

De jury van Hollands Got Talent kon het maar moeilijk droog houden tijdens de prachtige dansact van de 10-jarige Daniel Stosic. De tiener werd jarenlang gepest en met zijn expressieve en persoonlijke dansact wist hij de jury te ontroeren en een plek in de finale te bemachtigen.

Jarenlang gepest

Daniel bracht met zijn performance het verslagen gevoel over, dat hij al die jaren heeft gevoeld. De jonge dansers was geheel gekleed in het wit en ging op het podium de strijd aan met zijn dansers die allemaal zwart droegen. Daniel wil geen slachtoffer meer zijn en juist door het dansen is hij zich sterker gaan voelen. ,,Elke keer als ik dans dan komen de tranen, alleen daardoor voel ik me sterker en ik weet dan van mezelf dat ik niet alleen sta,," zei hij in de talentenshow van RTL.

Juryleden Angela Groothuizen, Gordon, Dan Karaty en Chantal Janzen hadden zichtbaar tranen in hun ogen en gaven Daniel een staande ovatie na zijn optreden. ,,Ik heb nog nooit gehad dat ik vanaf seconde 1 ontroerd was door een dansact. Ik heb met je meegehuild," zei Gordon. Ook de kijkers thuis waren ontroerd door Daniel zijn bewegende verhaal.