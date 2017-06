Royal Blood laat zich niet leiden door angst

Het tourschema van de tweemansformatie is bijna niet bij te houden: vanuit Keulen zijn ze naar Amsterdam gevlogen om de dag erna naar Manchester te gaan en dan direct weer door naar Dublin, om te spelen met de Guns ‘N’ Roses. Maar eerst heeft de Britse band Royal Blood nog even tijd voor Metro. We spreken ze in de kleedkamers van Paradiso.



„De laatste keer dat we hier speelden weet ik nog wel!”, vertelt drummer Ben Thatcher. „We waren klaar en besloten nog even een joint te roken. Je bent tenslotte in Amsterdam of niet. We zaten bij het water met wat vrienden, toen ik ineens een raar geluid hoorde. Ineens kwam er een enorme rat op me afgerend. Hij sprong zo over me heen, ik schrok me te pletter!”

Enorm geluid

Met een nieuw album op zak, een optreden in Paradiso dat razendsnel is uitverkocht én alweer een show gepland in AFAS Live, gaat het goed met Royal Blood. De band bestaat slechts uit twee man die samen een enorm geluid weten te produceren. „Dat is vooral de energie tussen ons. Iedereen kan lawaai maken, wij zijn meer bezig met nummers construeren met een bepaalde dynamiek. De harde stukken stompen je in de maag. De rustigere stukken zijn bijna als een spannende film: je weet niet wat er gaat komen en dan spring je ineens op.”

Avonturen

Als rockster die constant op tour is, maak je soms wel vreemdere dingen mee dan een waterrat die over je heen springt. „We hadden ooit een show in San Francisco en zaten in de kleedkamer toen we een klop op de deur hoorden. Stond daar ineens Lars Ulrich van Metallica! We zijn lekker een biertje gaan drinken in de kleedkamer. Lars vroeg of we San Francisco, hij woont daar, al gezien hadden. ‘We zijn alleen maar in de kleedkamers geweest’, zeiden we. ‘Ik neem jullie mee’, antwoordde hij. We zijn bij hem in de auto gaan zitten en hij heeft ons een hele tour door de stad gegeven.”

Woedend

Is het na de recente aanslag bij Ariana Grandé en het drama in Bataclan in 2015 anders om op te treden? „Het houdt me niet tegen, ik word er juist woedend van. Ik wil alleen maar meer spelen. Ik laat me niet stoppen door angst.”



Sterker nog, er is iets waar ben zich veel drukker om maakt als het om optreden gaat. „Iedereen checkt constant zijn telefoon, dat stoort me. Mensen leven niet in het moment.” Dat is niet onze eigen schuld, denkt hij: „De meeste mensen zijn verslaafd aan hun telefoon. Ik ben er net zo schuldig aan. Als ik naar een concert ga, neem ik ook foto’s. Ik sta niet te filmen, dat is een heel ander niveau. Voor mij is het belangrijk om in het moment te zijn met de mensen om me heen.”

How We Get So Dark?, het nieuwe album van Royal Blood, is nu te krijgen en te streamen. Op 10 november spelen ze in de AFAS Live.