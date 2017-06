Robert Jensen geeft gas

Robert Jensen over Amerika, Trump en zijn programma Jensen USA.

Robert Jensen (44) kwam de afgelopen weken in Jensen USA à la Ivo Niehe bij allerlei beroemde Amerikanen over de vloer. In de laatste aflevering, donderdagavond te zien bij RTL 5, is hij thuis in Malibu bij niemand minder dan Caitlyn Jenner.

Wat heb je toch met Amerika?

Als ik in Nederland ben, mis ik de actie, heftigheid en dynamiek van Amerika. Als ik daar zit mis ik soms het relaxte van hier.

Hier vinden we een stad als Amsterdam ook best heftig.

Haha, dat klopt. Maar het verschil tussen Nederland en Amerika is enorm, hoewel het moeilijk is om je vinger erop te leggen.

Probeer het eens.

Het heeft te maken met energie. Veel Amerikanen hebben drie banen en nemen nauwelijks of geen vakantie. Iedereen is uitgesproken en staat ergens voor. Er wordt gediscussieerd en gedebatteerd. Amerikanen hebben hun voet altijd vol op het gas staan. Dat heeft een kolkende werking die telkens voor inspiratie en nieuwe dingen zorgt. Er gebeurt altijd wel wat. Hier is alles veel meer gericht op rustig aan doen en nuchter zijn.

Hoe kijk je naar Amerika onder Trump?

Het interessante is: wat de media van Trump vinden strookt totáál niet met wat de zestig miljoen Trump-aanhangers van hem vinden. Want die zijn nog steeds heel tevreden over hem. De media leunen dus totaal naar één kant, terwijl de mensen die op hem gestemd hebben nog steeds heel blij zijn dat Trump president is en niet Hillary Clinton. Dat zorgt voor een verhit sfeertje.

Op wie heeft Caitlyn Jenner, je gast in de laatste Jensen USA donderdag, gestemd?

Zij is Trump-supporter. Transgender én Trump-supporter dus. Daar krijgt ze binnen haar community veel kritiek op natuurlijk. Maar zij zegt: ‘ik was een conservatief toen ik vroeger man was, en dat ben ik nu als vrouw nog steeds. Want mijn lichaam is misschien veranderd maar mijn overtuigingen zijn dat niet’.

Waarom wilde je haar ontmoeten?

Ik vind haar verhaal zó fascinerend. Als je hoort wat er allemaal komt kijken bij zo’n transitie van man naar vrouw, tsjongejonge. En als je dan ook nog zo’n icoon bent als Bruce Jenner was... Ik bedoel: die man is olympisch kampioen (Jenner was in de jaren zeventig de beste tienkamper ter wereld) en is een grote sportheld in Amerika. Jaren na zijn sportcarrière kreeg hij een nieuwe carrière als de vader in Keeping Up With The Kardashians. Kendall Jenner, het bekendste model ter wereld, is één van zijn tien kinderen. Jenner moet de enige persoon ter wereld zijn die een sportman van het jaar-trofee naast een glamourvrouw van het jaar-award in de kast heeft staan, haha.

Hoe kom je als tv-maker uit het kleine Nederland bij beroemdheden als Charlie Sheen en Caitlyn Jenner over de vloer?

Hoog inzetten, vasthouden en geluk hebben. En vooraf stuur ik een goede trailer met dingen die ik gedaan heb.

Tot je vorig jaar september met Jensen kiest voor Amerika op tv kwam hadden we je een tijdlang niet op de beeldbuis gezien. Waar was je?

Het was maar twee jaar hoor. Als je heel veel op tv bent geweest en vervolgens even niet denken mensen dat je niet meer bestaat ofzo. Ik was gewoon even niet op de buis. Best lekker. Maar nu heb ik de smaak weer te pakken. Ik ben alweer met een vervolg op Jensen USA bezig, maar dit keer niet per se met alleen Amerikaanse interviewkandidaten. En ik wil ook weer een studioshow gaan doen.

De laatste aflevering van Jensen USA is donderdag 22 juni om 21.30 uur te zien op RTL 5.

Robert Jensen (44) werd geboren in Den Haag begon zijn mediacarrière bij de radio waarop hij sinds de 90’s programma’s als Jensens Avond-Escapades, Jensen in de Ochtend en JENSEN! presenteerde. Zijn debuut op tv maakte hij in 1995 in het programma Uhhh… Vergeet je Tandenborstel Niet! van Rolf Wouters. In 2002 kreeg hij met JENSEN! zijn eigen talkshow op televisie.