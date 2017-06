Primeurtje: eerste scène nieuwe Netflix-serie Ozark

Netflix komt eind juli met de spiksplinternieuwe serie Ozark, een donkere dramaserie over een gezin dat in de problemen komt door een aanvaring met een Mexicaans drugskartel. De serie komt pas op 21 juli online, maar Netflix stuurde ons vandaag alvast een voorproefje.

In de exclusieve scène zie je acteur Jason Bateman, die de vader van het gezin speelt, aan zijn vrouw (Laura Linney) vertellen dat het gezin diep in de shit zit.

Ozark gaat over het echtpaar Byrde, die samen met hun tienerkinderen Charlotte en Jonah, een perfect doorsnee gezin vormen met een normaal leven in Chicago. De enige uitzondering is het werk van de vader: hij staat als financieel adviseur aan de top van de witwaspraktijken van het op één na grootste drugskartel in Mexico. Wanneer de zaken mis beginnen te lopen, moet Marty verplicht op de vlucht. Ze duiken onder in de regio Missouri Ozarks.