Pinkpop dag 2: Relaxte start, ouderwets rockend slot

Op de tweede dag van Pinkpop 2017 hebben de Beliebers plaatsgemaakt voor de mainstream Pinkpopgangers. De kinderen zijn grotendeels weer naar huis en de mannen in bandshirts winnen terrein. Al moeten we dat 'plaatsgemaakt' niet al te letterlijk nemen aangezien er deze Eerste Pinksterdag een kleine 20.000 bezoekers minder zijn dan op Pinkpopzaterdag.

Fotograaf Bart van der Putten struinde ook vandaag het terrein weer af en schoot de mooiste plaatjes. Metro's Constance van Amstel legde haar oor hier en daar te luister.

De dag begint lekker rustig met een optreden van Anne-Marie op de 3FM Stage. Qua kleding draagt ze niet exact waar je aan denkt bij een relaxte zondagmiddag, maar qua muziek gaat het prima samen met een biertje in de zon. Ze zingt de hit Rockabye. Helaas alleen, terwijl de 'featuring artists' bij dat nummer (Sean Paul en Clean Bandit) ook op het Pinkpopprogramma staan. Wat dat betreft nog twee kansen het nummer 'compleet' te horen. Alleen doet Anne-Marie het trouwens ook prima.

Op het hoofdpodium is het daarna tijd voor Gavin James. De roodharige Ier staat gelukkig niet helemaal alleen op dat grote podium; hij heeft zijn band meegenomen. Het weer werkt ook bij Gavin lekker mee en zijn superhit Nervous (The Ohh Song) wordt door het hele veld uit volle borst meegezongen.

Terug naar de 3FM stage waar opnieuw een man met een gitaar het Pinkpoppubliek hoopt in de pakken: James Arthur. Vocaal is hij vandaag niet de sterkste, maar de Britse X-factor winnaar laat in het kleine uur optreden zien dat hij zijn comeback meer dan waard is. En dat hij niet onverdienstelijk kan rappen.

In de tent is staat later op de middag The Charm the Fury op het podium, de Amsterdamse metalband. Zangeres Caroline Westendorp is tot ver daarbuiten te horen met haar indrukwekkende stem.

Dan is het tijd voor Broederliefde. Het festival heeft de Rotterdammers op de Mainstage geprogrammeerd en daar laten de jongens zien dat ze die plek meer dan verdienen. Wat een show! Al na een kwartier zit er meer leven in het publiek dan tijdens het hele optreden van Justin Bieber de avond ervoor. Dit was in ieder geval nu al een van de vrolijkste en swingendste shows van Pinkpop.

Lees ook: Kippenvel bij Broederliefde op Pinkpop

Tegen 7 uur kreeg het publiek Birdy en Biffy Clyro tegelijk voorgeschoteld en het contrast had niet groter kunnen zijn. Scheurende gitaren en dito stemmen op de 3FM Stage of lieflijke ballades van een nachtegaaltje in de Brightlands-tent. Beiden zetten in ieder geval een show neer waar hun publiek voor gekomen was. Fotograaf Bart ging naar Birdy.

Aan Imagine Dragons om het mainstage-publiek als een na laatste te vermaken voor afsluiter Green Day er hun gitaren oppakken. Onder meer hit Demons schalt routineus over het veld.

Op 3FM Stage is het als laatste de beurt aan niemand minder dan hitmachine Sean Paul. Helemaal uit Jamaica. En hij is niet alleen: de artiest heeft twee prachtige danseressen meegenomen en een aantal MC's. Hits als Shake that thing en Temperature knallen over de Limburgse weide en Sean Paul 'Seannepault' dapper mee met zijn meegebrachte tapes. En ook bij de voor de derde keer vandaag is Rockabye nog leuk. Al vinden we het erg jammer (en onlogisch) dat de drie artiesten vandaag geen momentje hebben kunnen vinden om hun hit met elkaar te zingen.

Tot slot is het tijd voor de afsluiter van de dag: good-old Green Day. De band rond Billie Joe Armstrong maakt meteen duidelijk dat het geen Justin Bieber-show wordt. ,,This aint no Justin Bieber-shit", roept hij, gevolgd door luid applaus uit het publiek. (Vervolgens zagen we een jongen in een Purpose-trui uit de menigte gaan. Maar misschien ging hij wel naar de wc, we kunnen het niet met zekerheid zeggen).

Wat Armstrong en de zijnen dan wel geven, is een prima slotshow met typische Green Day-kenmerken als het weggeven van een gitaar en een fan die een mopje mee mag zingen. Ook worden een aantal fans aangemoedigd om van het podium te stage diven. De show is als geheel niet verrassend, maar wel genoeg om het Pinkpoppubliek met een gerust hart naar huis of tent te laten gaan. Pinkpop bestaat nog.