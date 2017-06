Onwetende Bieber pakt het Pinkpopveld net niet in

Maandenlang ging het erover, en zaterdagavond was het dan zo ver: de langverwachte set van Justin Bieber op Pinkpop. En we vallen maar gelijk met de deur in huis: het was niet de grote verrassing waar met name de niet-Beliebers op het veld in Landgraaf stiekem toch op hoopten.

Slechts een kwartiertje na de geplande 9 uur komt de 23-jarige Canadees op. Gekleed in een gemakkelijk grijs jogginpak loopt hij over en weer op het podium terwijl hij ogenschijnlijk routineus zijn liedjes afwerkt. Beliebers zingen mee (al dan niet op de schouders van hun meegebrachte vaders), anderen kijken afwachtend toe. Is dit het, lijken ze zich af te vragen.

Het antwoord op die vraag is, zeker over het eerste half uur van de show, met ‘ja’ te beantwoorden. Bieber maakt weinig contact met het publiek, staat veel met zijn rug naar het veld en toen hij eindelijk wat zei, maakte hij ook niet echt vrienden. ‘Waar ben ik eigenlijk? Hoe heet het hier? Landgraaf? Zijn er meer mensen naar Langraaf komen rijden? Gelukkig, dan heb ik hopelijk niet te veel mensen beledigd.’

Dan pakt hij opeens een gitaar en weet de aandacht van het publiek weer op zich gericht. Maar liefst twee liedjes speelt hij akoestisch, waaronder hit Love Yourself. En dat klinkt helemaal niet verkeerd. Het was zelfs live gezongen, iets wat we helaas niet over het hele optreden kunnen zeggen.

Na een kort intermezzo waarin Bieber een ander outfitje heeft aangetrokken, start het tweede deel van de show. Een deel dat opeens veel levendiger en persoonlijker lijkt dan het eerste. De zanger lijkt wat meer op zijn gemak en ook de show wordt wat swingender. Ondanks de regen weet hij nu ook de niet-Beliebers aan het heupwiegen te krijgen. Bij hit Baby lijkt zelfs massaal meegezongen te worden.

Tot slot geeft JB het publiek nog een grootse toegift en sluit hij af en met een spetterende vuurwerkshow. Een toffe afsluiter, maar als Bieber de eerste helft van zijn show met net zoveel enthousiasme had gespeeld als het tweede, dan had hij op de bezoekers van Pinkpop toch een heel andere indruk kunnen achterlaten.