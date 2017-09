Oliver Heldens: Nederlanders minst gekke publiek

Na een strenge controle aan de deur, loop ik de artiestenlounge van The Flying Dutch in. Ik ben uitgenodigd op het dancefestival om de wereldberoemde dj Oliver Heldens te ontmoeten, die binnen het uur het podium zal betreden.

Lees ook: Oliver Heldens brengt eigen drankje op de markt

Eenmaal in het gebouw zie ik de 22-jarige dj direct staan. Hij draagt een zwart t-shirt waarop ‘Heldens’ is gedrukt en staat rustig te kletsen in de deuropening van onze ontmoetingsplaats. De dj lijkt zich weinig aan te trekken van de drukte die een festival met zich meebrengt en biedt zelfs netjes wat te drinken aan voordat we met ons gesprek aanvangen.

Geschoold publiek

Hoewel hij de komende tijd veel in het buitenland te vinden is, draait Heldens op deze dag weer voor een Nederlands publiek, wat zowel voor- als nadelen heeft. „Nederlanders zijn het minst gekke publiek”, stelt Heldens. „Het Nederlandse gezegde ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ zie je terug op de dansvloer.”

Toch speelt de dj altijd graag een set in Nederland. „Ik kom er natuurlijk zelf vandaan en er wonen veel vrienden en familie, maar daarnaast is het Nederlandse publiek op het gebied van dancemuziek, het meest geschoolde publiek”, vertelt Heldens. „Dan kan ik dus echt mijn ding doen.”

Onderwater en in de lucht

Van Tomorrowland tot Mysteryland en van EDC Las Vegas tot een residency op Ibiza in de nieuwe club HI, Heldens vind je bijna overal deze zomer. Hoe houdt de jonge dj het allemaal vol? „Soms ben ik echt moe voor een show, maar als ik dan eenmaal op het podium sta en begin, dan krijg ik gelijk weer heel veel energie.”

Heldens staat overigens niet alleen op festivals en in clubs, hij doet nog veel opmerkelijkere locaties aan. Zo stond hij onlangs nog te draaien in een heteluchtballon en over een paar maanden, tijdens Amsterdam Dance Event, heeft de dj een nieuw, avontuurlijk plan: „Ik ga een freedive maken, wat inhoudt dat ik met één ademteug zo diep mogelijk naar beneden duik.”

En als je daar als dj toch bent, kun je net zo goed wat nummers draaien onderwater, toch? Op weg naar boven zal Heldens daarom een onderwaterstudio induiken om een set te spelen. Naast dat het natuurlijk ‘gewoon heel leuk is om te doen’ probeert de dj in het kader van de campagne 'Mission Live Ocean' ook aandacht te geven aan een goed doel, het verwijderen van de plastic soep in de oceanen.

Vlotte start

Met al deze projecten, en dan hebben we nog niet eens gesproken over zijn eigen platenlabel Heldeep en alias HI-LO, is het maar moeilijk voor te stellen dat de dj pas 22 jaar oud is. Heldens draait dan ook al heel wat jaartjes mee. „Op mijn vijftiende zette ik een knop om: ik zou nu echt voor muziek gaan. En vanaf toen ging het eigenlijk heel hard”, vertelt Heldens. „Binnen een paar maanden kreeg ik aanbiedingen van mensen die mij wilden managen en platendeals voorschotelden.”

Op 17-jarige leeftijd tekende de dj bij Spinnin' Records. „Toen ik voor dit label nummers begon uit te brengen, kwam daar de support van Nederlandse dj’s als Hardwell en Tiësto bij. Heldens' carrière kwam pas echt van de grond toen hij zijn muziek deelde met de laatstgenoemde. „Ik stuurde hem een nummer, waar nog niet echt een genre voor was.” Dat nummer was Gecko, een hitsingle die werd uitgebracht onder Tiësto's label. „Toen ging het allemaal nog veel harder.”

Overal Nederlanders

De paden van de Nederlandse dj's kruisen elkaar niet alleen bij het produceren van muziek, maar vaak ook tijdens het reizen: „Ik was laatst in Mexico op een groot festival en daar was zo’n 90 procent van de line-up Nederlands, best bizar.”

En daar ondervindt Heldens ook steun van: „Volgens mij is de hele dj-gemeenschap toch wat vriendelijker dan andere scenes, zoals hiphop of pop. Ik denk dat het vooral komt doordat dj’s ook elkaars muziek uitbrengen en veel samenwerken. Daarnaast maak je natuurlijk samen een avond of festival.”

Samenwerkingen

Nu we het toch over samenwerkingen hebben, wat heeft Heldens eigenlijk in de planning staan? „Ik kan nog niet bekendmaken welke eraan komen”, vertelt de dj. Toch licht Heldens wel een tipje van de sluier op: „Ik ben de laatste jaren veel bezig met songwriters. Dus er komen wat meer vocale tracks uit.” Niet getreurd als jouw voorkeur bij Heldens' clubplaten ligt, want ook hier besteedt de dj weer aandacht aan. „Mijn hart ligt toch het meest bij muziek voor de dansvloer.”

Met een stortvloed aan optredens en nieuwe releases op de planning, is het niet onwaarschijnlijk dat hij zijn stijgende lijn in de DJ Mag Top 100 voortzet. Maar zal hij de net iets jongere Martin Garrix ook voorbij streven? „Nog lang niet”, denkt Heldens. En dat is ook helemaal niet het doel van de dj: „Ik wil gewoon lekker creatief bezig zijn en overal shows doen.”