OITNB actrice Kimiko Glenn: Brook is heartbroken

Orange is the New Black is back! Vrijdag verscheen het vijfde seizoen van de razendpopulaire gevangenisserie op Netfilx. De stemming van het seizoen lijkt overeen te komen met de sfeer achter de tralies: er wordt heavy stuff onder de aandacht gebracht.

Als je seizoen 4 van ´Orange is the New Black' nog niet gezien hebt, doe je er goed aan niet verder te lezen: spoiler alert.

We lieten de gevangenisvrouwen achter op een intens moment. Poussey (Samira Wiley) werd op tragische wijze vermoord tijdens een gevangenisprotest – dat overeenkomt met de Black Live Matter movement en de dood van Eric Garner in Amerika – waardoor de hel in Litchfield losbreekt. De gevangenisvrouwen komen in opstand en proeven voor het eerst hoe het is om een klein beetje macht te hebben. Spanningen lopen hoog op en de inzet is hoog.

Brook Soso (Kimiko Glenn), Litchfield’s millennial inwoner en Poussey haar grote liefde, staat in het middelpunt van de aandacht. Een goed moment om met de 27-jarige Glenn in gesprek te gaan over haar rouwende en heartbroken personage, het afscheid van Poussey, de problemen waar de Aziatische-Amerikaanse actrice soms tegenaan loopt en hoe de actrice als kind ooit in het theater begon.

Brook komt in de serie over als vreselijk naief. Gaat dat veranderen na de dood van Poussey?

„Op dit punt in de serie raakt ze die eigenschap inderdaad een beetje kwijt. Ze heeft haar lesje geleerd en is, net als de rest van gevangenisvrouwen, wakker geschud door de dood van Poussey. Ook niet onbelangrijk is dat Poussey haar hoop heeft gegeven door te laten zien dat het gevangenisleven niet vreselijk hoeft te zijn. “

Hoe was het om afscheid te nemen van Samira Wiley (Poussey)?

„Iedereen is gek op haar dus het is een groot gemis. Het voelde alsof er echt iemand dood ging! Samira was naar mijn mening het kloppend hart van de serie dus ik moest wel even de knop omzetten. We hadden ontzettend veel plezier samen. Tijdens een 21-urige opnamedag – we namen de scene op waarin ze overlijdt – namen we afscheid van haar. Het was net een begrafenis, iedereen was erg emotioneel.”

‘Orange is the New Black’ liep vorig jaar parallel aan Black Lives Matter-beweging. Denk je dat het belangrijk is voor televisieseries om aandacht te besteden aan wat er in de echte politieke wereld gaande is?

„Ja, de entertainmentindustrie heeft een groot aandeel in hoe de maatschappij over bepaalde dingen denkt. Dat weet ik omdat mijn mening ook gevormd wordt door media. We vertellen verhalen, maar de reden dat we echt diep in de rollen op kunnen gaan, is dat we om de karakters geven en je ze in een bepaalde context kunt plaatsen door wat er in de echte wereld gaande is. Je realiseert je dat mensen mensen zijn en dat je ze niet zo maar in hokjes kunt plaatsen.”

Terug naar je jeugd. We zagen je eerder in ‘Spring Awakening’ en ‘Waitress’, was je een theaterkind?

„Zeker, ik had zelfs nooit gedacht dat ik een acteur in televisie of film zou worden. Maar ik doe ‘Orange’ nu vier jaar en ik ben gek op het televisiemedium. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden.”

„Aan de andere kant vind ik het geweldig om in het theater te staan en te zingen. Het geeft me een extreem voldaan gevoel. Ik raak daarnaast meer en meer gewend aan het idee om iets in de filmwereld te gaan doen, maar ik zal altijd terugkeren naar het theater. Dat niet doen zou voelen alsof ik van huis ben weggelopen.”

Je moeder is Japans en je vader heeft Duits, Schots en Iers bloed. Ben je als Aziatisch-Amerikaanse actrice wel eens struikelblokken tegengekomen?

„Ik word me vaak bewust gemaakt van mijn uiterlijk. Mensen zeggen vaak ‘Oh jij bent Aziatsich’, dat zou niet zou zijn geweest als ik blank was. Toen ik jonger was ben ik vaak bij castings geweest waarbij ik de rol niet kreeg omdat ze op zoek waren naar een blond meisje. Dat was erg moeilijk voor mij, omdat het iets is waar je geen controle over hebt. Het heeft niets met talent of hard werken te maken. Het is nog steeds een constante strijd, want mensen zien je zoals ze je willen zien.”

„Dit verwacht je misschien niet, maar ik schrijf steeds meer. Als ik in de metro zat, vroeg ik me af waar mensen naartoe gaan en hoe hun huis eruit ziet. Dat was mijn inspiratiebron om te gaan schrijven. Ik ben van mening dat een hoop verhalen niet door een ‘witte lens’ vertelt moeten worden. Toch zie ik die verhalen nog niet vaak genoeg en wanneer ik ze opschrijf, verbaas ik me erover wat er naar de oppervlakte komt. Dat vind ik enorm interessant het het voedt mijn creativiteit enorm.”