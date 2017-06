Kippenvel bij Broederliefde op Pinkpop

Is het raar om als niet-enorme-hiphopkenner kippenvel te krijgen van 4 rappers uit Rotterdam die zo’n 30.000 mensen tegelijk ‘liefde!’ laten roepen nadat zei roepen ‘broeder!’? Het was toch echt zo tijdens het optreden van hiphopformatie Broederliefde zondagmiddag op de mainstage van Pinkpop.

Wellicht dat het wat te maken had met de recente gebeurtenissen in Londen en Manchester, feit is dat de jongens uit Spangen al binnen 15 minuten een grotere menigte wisten te ‘verbroederen’ dan collega Justin Bieber de avond daarvoor. We sprongen, we dansten en omarmden volslagen vreemden naast ons op het veld, gewoon, omdat Broederliefde dat van ons vroeg en we dat niet konden – en wilden – weigeren.

Ze vonden het zelf ook bijzonder om op Pinkpop te staan, zo zei een van hen. ,,Nooit in m'n leven had ik durven dromen dat ik met de jongens met wie ik ben opgegroeid op voor zo’n mooi publiek zou optreden.”

Of je nou heel bekend bent met hun muziek of niet, de aanstekelijke beats en het enthousiasme van de vrienden uit de Havenstad werken en maken vrolijk. Precies wat we nodig hadden in Landgraaf. Broederliefde in de komende jaren als headliner op het affice van Pinkpop? Ons zal het niet verbazen.