Interview: Ansel Elgort denkt liever niet in hokjes

Hij zingt, danst en acteert en is niet van plan daartussen te kiezen. Baby Driver-hoofdrolspeler Ansel Elgort (23) wil - en kán! - het allemaal. Metro spreekt de 'rising star' tijdens een interview in Londen.

Kletsend en lachend komt Ansel Elgort de interviewruimte in het Londense hotel binnen. De jonge New Yorker is in de Britse hoofdstad om de film Baby Driver te promoten, waarin hij vanaf deze week in de hoofdrol te zien is. Hij lijkt het prima naar zijn zin te hebben en dat mag ook wel: de rol van Baby, de jonge, coole, muziekverslaafde chauffeur van een bende eigenzinnige bankovervallers, is hem duidelijk op het lange (1.91 meter, red.) lijf geschreven.

„Ik ben altijd fan geweest van John Travolta-achtige rollen, waarin mannelijkheid, muziek, dans en zang moeiteloos en vooral zonder schaamte samengaan. Helaas zie je dat de laatste jaren steeds minder”, zegt Elgort, die als acteur in 2014 doorbrak als Gus in het tienerdrama The Fault in our Stars. „Het lijkt wel alsof iedereen in films tegenwoordig bang is om te bewegen, omdat het niet mannelijk zou zijn om te dansen. Ik ben blij dat Edgar (Wright, regisseur, red.) dat in deze film heeft losgelaten. Het is toch vet om te zien hoe Baby al dansend helemaal losgaat in zijn appartement? Ik denk dat het publiek zich daardoor ook meer met hem kan identificeren; Baby is niet de zoveelste platte actieheld.”

Met een fotograaf als vader en een operaregisseur als moeder is het niet zo gek dat ook Ansel (evenals zijn broer en zus) in de kunstzinnige hoek terecht is gekomen. Als klein jongetje al ging hij naar balletles en zat als puber op de Fiorello H. LaGuardia High School voor muziek en kunst. „Ik heb me altijd heel erg op mijn gemak gevoeld tijdens het dansen. Dat is ook het grote geheim van goed kunnen dansen: je niks aantrekken van je lijf en gewoon gaan.” Natuurlijk waren er kinderen die het niet cool vonden dat Ansel op ballet zat, maar ook daar kon hij weinig mee. „Toen ik nog op een gewone middelbare school zat, maakten sommige kinderen er grapjes over, maar op de kunstacademie danste iedereen en was het juist cool om aan ballet te doen.”

Maar in alleen dans en acteren, kan Ansel zijn ei niet kwijt. En dus maakt hij ook muziek. Electronische dance waarop hij zelf de vocalen doet. Op zijn YouTube-kanaal staan een paar singles, waarvan All I think about is you sinds vorige week uit is. „Ik doe wat ik wil doen”, zegt Ansel, terwijl hij op zijn gemak ook een stukje taart naar binnen lepelt. „Vroeger was het zo dat het gewoon geaccepteerd werd als je als kunstenaar meerdere disciplines bezat, maar tegenwoordig schijn je te moeten kiezen. Ik wil dat graag doorbreken, want je kan het gewoon allemaal doen als je dat wilt.”

Robert Pattinson

Als voorbeeld noemt hij een ontmoeting met collega Robert Pattinson een paar weken geleden. „Ik liep hem tegen het lijf op een feestje en hij zei: ik vind het zo jammer dat ik geen zanger ben geworden. Dus ik zeg hem: doe het dan alsnog! Kom, ik heb een studio in mijn huis dan nemen we gelijk iets voor je op. Niemand hoeft het te horen. Maar hij zei: Nee, ik wil niet zo iemand zijn waarvan ze zeggen: hij moet ook zo nodig zingen.” Ansel kijkt de kamer rond: „Mensen zijn bang voor wat de maatschappij van hen vindt. Dat moet stoppen. We zijn artiesten!”

Waar gaat de film Baby Driver over?

De getalenteerde jonge bestuurder van vluchtauto's Baby (Ansel Elgort, The Fault in Our Stars) ontmoet het meisje van zijn dromen (Lily James, Cinderella, Downton Abbey) en wil stoppen met zijn criminele bestaan. Als hij door zijn opdrachtgever (Kevin Spacey, House of Cards) gedwongen wordt om mee te werken aan een overval die gedoemd is te mislukken, zet hij zijn leven, zijn liefde en zijn vrijheid op het spel. De film draait vanaf nu in de bioscoop.