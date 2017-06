Jamie Foxx: Echte supersterren bestaan niet meer

Oscar-winnaar Jamie Foxx (49) speelt in baby Baby Driver de rol van bankovervaller Bats. In Londen schoof Metro even bij de acteur aan.

Waarom zei je ja tegen deze film?

Vanwege regisseur Edgar Wright, de cast en het script. Ja, het was een makkelijke keuze. Ik dacht bij alles alleen maar ‘wow’.

Je ben vaak de ster van de film, maar nu speel je een bijrol. Hoe kijk je daar zelf naar?

Als ik ergens aan werk, ook al is het een reclame, dan doe ik gewoon mijn uiterste best. Het is grappig dat je het woord ster noemt, want wat ik merk is dat wanneer je als acteur de kamer vol ‘sterren’ in bent gelopen je er niet meer zo makkelijk uit mag, ofzo. Terwijl ik gewoon de mogelijkheid wil hebben alles te spelen wat ik wil.

Heeft je sterrenstatus je weleens ergens in tegengehouden?

De sterren zoals we die vroeger kenden, bestaan niet echt meer. Er zijn nu doodgewone kinderen die miljoenen volgers hebben op social media, dat zijn de sterren van nu. Echte filmsterren zijn er niet meer. Ja, misschien Leonardo Dicaprio of Brad Pitt.

Toch wordt Ansel Elgort de ‘rising star’ van deze film genoemd. Heb je advies voor hem?

Het is fantastisch om hem te zien spelen, hoe hij elke scène echt opeet. En dat is ook mijn advies: blijf gewoon goed, eet alles op wat je krijgt. Sowieso fantastisch om dat weer eens te zien bij de jonge garde, dat zie je echt weinig. Waar zijn de filmsterren van nu? Gelukkig is Ansel er nu!

De film gaat over muziek en autorijden, op welke plaat ga je zelf lekker?

Op Trap Trap Trap van Rick Ross. Waarom? Om ik die muziek gewoon voél.