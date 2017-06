Dyna: liefde voor Lil' Kleine en ik wil naar de VS

Round & Round, Op die Klit, Work Voor Mij... de grootste clubhits van de afgelopen tijd komen uit de koker van dj Dyna. Metro sprak met de Surinaams/Nederlandse dj, die een paar grote dromen heeft: samenwerken met Marco Borsato en doorbreken in Amerika!

Wie een beetje bekend is met muziekstudio’s, ziet meteen dat Dyna zijn zaakjes op orde heeft. Op een bedrijventerrein in Den Haag zit zijn witte domein, waar ’s lands bekendste hiphopartiesten van het moment allemaal kind aan huis zijn. Lil’ Kleine? Ronnie Flex? Dyna draait er zijn hand niet voor om, met grote hits als Round & Round als resultaat.

„Ik spendeer hier soms twaalf uur per dag, als het niet langer is”, zegt een stralende Dyna als hij alle lichtfuncties van zijn studio showt. Hij is net vader geworden van zijn eerste kindje, dat hij trots meedraagt zijn kantoor in. Het ventje ligt heerlijk te slapen.

Darminfectie

Het gaat gelukkig weer hartstikke goed met de dj, maar dat was een tijdje geleden wel anders. „Drie jaar geleden ben ik tijdens een festival neergevallen. Ik had iets met mijn buik en kreeg medicijnen”, vertelt Dyna. „Die gebruikte ik toen – heel suf – niet, maar ik had het hele jaar door last. Bij de opening van het festivalseizoen in 2015 knalde ik weer neer. Ik had een ernstige darminfectie en kon he-le-maal niks meer.”

De dj deed het ruim twee maanden heel rustig aan, maar moest er wel een van zijn grootste feesten tot dan toe – Sexed Up – Ghostriders – in (destijds) de Heineken Music Hall voor afzeggen. „Ik zit er nog steeds wel eens mee”, zegt hij zichtbaar aangedaan, „Maar als het goed is zit er nu iets aan te komen wat nog groter is. En dat is helemáál een droom die uitkomt.”

'Nu stress ik niet meer'

Met zijn gezondheid gaat het twee jaar later gelukkig veel beter, al moet hij wel oppassen met wat hij eet. „Ik ben sinds toen heel anders naar het leven gaan kijken”, vervolgt Dyna. „Let veel beter op wat ik eet. Ik leefde toen op shoarma en pizza, maar kan me nu niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst shoarma heb gegeten. Ik ben veel relaxter en alles gaat goed. Dat moment deed me beseffen dat je alles kunt hebben wat je wilt, maar als je ziek bent kun je er niks mee. Nu stress ik niet meer.”

Dyna begon ooit als drummer, maar raakte met het dj-virus besmet toen hij een keer mocht proberen te draaien bij een kennis. Ruim een jaar later vroeg die kennis hem in te vallen voor een dj-klus en vanaf toen was Dyna verkocht. Op latere leeftijd organiseerde hij eigen evenementen, die pas echt goed gingen lopen toen hij besloot zijn eigen hoofd op de posters te zetten.

„Ik zag feesten met posters waar Chuckie zijn hoofd op stond, waar de hoofden van Sunnery James & Ryan Marciano op stonden… Op iedere poster zag ik wel een hoofd van een dj. Ik zei tegen die jongen met wie ik samenwerkte: „Ik weet niet wat we verder gaan doen, maar ik zet mijn hoofd ook op een poster.” Toen is het balletje gaan rollen. Mensen hadden zoiets van: wie the fuck is deze guy en waarom staat hij op een poster? Hij organiseerde het feest Sexed Up, waarmee hij zelfs de Rotterdamse Maassilo stijf uitverkocht. Later veranderde de naam in Ghostriders: „Mensen dachten namelijk steeds vaker dat het een seksfeest was”, en ook dat feest loopt tegenwoordig als een trein.

Lil' Kleine

De carrière van Dyna gaat door het dak, wat de dj mede te danken heeft aan samenwerkingen met bijvoorbeeld Lil’ Kleine. „Wat trouwens een superlieve gozer is. Je hoort misschien veel slechts over hem, maar zijn hart zit op de goede plek. Ik hou wel van zijn gedrag: lekker rebels, geen blad voor zijn mond… Ik kan ontzettend met hem lachen. Hij zou nooit iemand opzettelijk pijn doen, is gewoon heel rebels. Maar op de een of andere manier accepteer je dat van hem.”

Hoe hij in contact komt met al die toppers uit de Nederlandse hiphopscene? „Die rappers spreek ik gewoon tijdens het uitgaan, waarna we samen in de studio belandden”, vertelt Dyna. „Ik zei bijvoorbeeld tegen Kleine dat ik een track had die hij waarschijnlijk wel vet zou vinden en een paar weken later zaten we in de studio. Ook de jongens van SFB komen hier vaak."

„Twee jaar geleden keken die jongens nog een beetje tegen mij op, nu zitten we op hetzelfde level en sommigen zijn zelfs veel bekender dan ik. De Nederlandse hiphop is nu heel erg groot. Die gasten, wij ook, stoten gewoon een Justin Bieber of Ed Sheeran van de eerste plek. Het is bizar dat dat nu gebeurt. We zitten tegen het plafond. Muzikaal gezien is er heel veel veranderd in Nederland. Mensen moeten de nummers kennen tijdens het uitgaan, mee kunnen zingen. Als je iets 'anders' wil doen, dan moet het écht heel erg goed zijn, anders hoef je het niet eens te proberen. Maar alles heeft een houdbaarheidsdatums, ook deze Nederhop trend. Kijk maar naar EDM op dit moment: driekwart van Nederland heeft daar helemaal geen zin meer in, alleen de grote jongens overleven. De Nederlandse uitgaansscène gaat nog wel veranderen, maar hoe dat gaat gebeuren... ik weet het niet."

Dromen

Dromen? Die heeft Dyna ook nog in Nederland: „Ik zou wel een samenwerking willen met Marco Borsato! Daar ben ik al van jongs af aan ontzettend fan van. Ja, het zou een aparte combinatie zijn, maar een track van Dyna en Borsato… dat zou toch wat worden?!”

Voor nu is het echter hoogtijd om door te breken in Amerika als het aan Dyna ligt. Een eerste stap naar dat land is al gezet met de plaat Mercy, waar hij ruim een jaar de tijd voor genomen heeft. De track doet het behoorlijk goed in de VS. Hoe hij dat gaat doen met zijn kersverse zoontje en vriendin als hij ook in Amerika naar de top stijgt? „Mijn vriendin weet waar ze aan begonnen is en geeft me alle ruimte voor een doorbraak. Nu heb ik er zelf echter ook wel moeite mee als ik wegga. Over twee weken begint mijn zomertoer door Europa en als er iets gebeurt laat ik ze overvliegen. En mocht die doorbraak in Amerika er echt komen, dan gaan ze gewoon mee!”