Kort, korter, kortst: zij rocken coupe 'kort pittig'

Denk jij bij het kapsel 'kort pittig' nog altijd aan de dames van de Huishoudbeurs, je schoonmoeder of de buurvrouw? Think again! De korte coupe is het tegenwoordig helemaal onder hip Hollywood. Sterker nog: een beetje celebrity telt al niet meer mee als ze niet de schaar of (voor de echte durfals) tondeuse in de lange lokken heeft gezet.

Wij snorden 8 vrouwelijke sterren op die coupe 'kort pittig' rocken!

Kristen Stewart

De stap van lang donker haar naar kort blond haar had voormalig Twilight-actrice jaren geleden al gemaakt. In maart van dit jaar pakte ze het echter nog rigoureuzer aan haalde de tondeuse over haar mooie hoofd. Het resultaat mag er zijn, al is ze door The Sun al vergeleken met Eminem. En of je daar nou zo blij mee moet zijn?

Asia Kate Dillon

Kijkers van Orange is the New Black kennen Asia Kate als Brandy Eps in Orange is the New Black. De New Yorkse acteur definieert zichzelf niet als mannelijk of vrouwelijk, en wenst met met 'hen' aan gesproken te worden. In de serie Billions speelt Dillon de eerste geslachtsloze tv-rol ooit, die van Taylor Mason. Voor wie meer wil weten of hoe Dillon zichzelf ziet, bij ELLEN gaf ze een interview. Dat vind je HIER.

Katy Perry

Een van de meest vrouwelijke popsterren die we hebben, is Katy Perry en ook zij zette onlangs de schaar in haar lange manen. En verfde de boel blond. Tijdens het One Love Manchester concert afgelopen weekend matchte ze de coupe met een eveneens witblonde sprietenjurk. De inspiratie voor haar kapsel heeft ze van Scarlet Johansson, zo vertelde ze in een interview. Ze zag haar bij de Oscars en dacht: dat doe ik ook.

Amandla Stenberg

Toen Amandla op het witte doek debuteerde als Rue in de film The Hunger Games, zag ze er nog heel anders uit. Ze was dan ook een stuk jonger: 13, terwijl ze nu 18 is. Amandla is niet alleen actrice, maar ook zangeres. Buiten de sets en studio's neemt ze liever ook geen blad voor de mond als het aankomt op rechten van vrouwen en won in 2015 zelfs een prijs als Feminist of the Year. Bij zo'n sterke vrouw hoort dan ook een uitgesproken kapsel.

Cara Delevingne

In maart van dit haar hadden de Britse tabloids het niet meer toen hun Cara Delevingne plots met een peroxide-blonde bob kwam aanzetten op de rode loper. Fantastisch vonden ze het, briljant en zóó natuurlijk dat ze haast vergaten hoe ze er daarvoor ook weer uitzag. Helaas was het haar er een paar weken later alweer af omdat Cara met een kaal kopje op de set van de film Life in a Year diende te verschijnen. De coupe die ze rockte op de loper van de MTV Movie Awards is dus eigenlijk een overblijfsel van een rol, maar wat staat hij haar goed.

Michelle Williams

Als je maar lang genoeg wacht, komt iets vanzelf wel weer in de mode. Het had de gedachte van Michelle Williams kunnen zijn toen ze in 2011 de schaar in haar blonde haren zette, ware het niet dat ze een veel betere reden heeft voor de korte coupe. In een interview vertelde ze eens dat eigenlijk alleen andere vrouwen en homoseksuele mannen haar korte haar leuk vinden, maar dat ze het zo draagt om de gedachte aan de enige heteroman die ze kende die wel van kort haar hield levend te houden.

Sibley Scoles

E! Entertainment-presentatrice Sibley Scoles kennen we eigenlijk niet anders meer dan met haar korte, blonde pixie-model. Stond ze voorheen vooral langs de rode lopers in Hollywood om de sterren naar hun outfits enzo te vragen, tegenwoordig gaat ze er zelf overheen en beantwoordt ze met liefde de vragen van haar opvolgers. Zou haar kapsel de het succes een beetje aangestuurd hebben?

Scarlett Johansson

Eigenlijk maakt het niet zoveel uit hoe Scarlett Johansson eruit ziet, ze kan het toch wel hebben. Toch, toen ze voor het eerst met korte blonde lokken in de media verscheen viel ons op dat ze een stuk pittiger uitzag. Het haalde haar echt op, om maar met Maik de Boer te spreken. En kennelijk vindt ze het zelf ook wel geslaagd, want ze houdt haar pittige korte kapseltje nu alweer maandenlang keurig bij.