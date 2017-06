'De tweeling van Beyoncé en Jay Z is geboren'

Beyoncé en Jay Z hebben deze week hun twee baby's mogen verwelkomen. Althans, dat beweren verschillende Amerikaanse media.

In de nacht van maandag op dinsdag zouden de nu al wereldberoemde kindjes geboren zijn in een ziekenhuis in Los Angeles. Tientallen journalisten en fotografen hebben zich verzameld bij het ziekenhuis.

Beyoncé heeft gedurende haar zwangerschap ons regelmatig verblijdt met foto's. Het allereerste kiekje dat Bey op Instagram deelde en waarmee ze de komst van de baby's aankondigde, werd de meest gelikete foto op het sociale medium. De foto werd ruim 11 miljoen keer geliket.

Afwezig op Instagram

Er wordt al de hele week gespeculeerd over de geboorte van de kindjes. Zo was Jay Z donderdag uitgenodigd voor een evenement omdat hij als eerste hiphopartiest ooit opgenomen is in de Songwriters Hall of Fame, maar hij kon er helaas niet bij zijn.

Ook heeft de 35-jarige superster al ruim twee weken niets meer gedeeld op Instagram, wat natuurlijk zou kunnen betekenen dat ze druk is met andere dingen. Daarnaast deelde ze op Moederdag een oude foto, wat volgens fans zeker aantoont dat ze Bey iedereen op het verkeerde spoor probeert te zetten. We gaan het zien...