Concert Five Finger Death Punch dramatische flop

Five Finger Death Punch is een van de populairste metalbands van de laatste tijd. Toch is hun populariteit na hun dramatische optreden van maandagavond op het poppodium 013 in Tilburg waarschijnlijk flink gedaald. Ruim 3000 fans zijn flink teleurgesteld nadat er een andere zanger op het podium verscheen, de band eerder stopte en de bandleden tussendoor steeds lange pauzes namen. Een ruzie tussen de bandleden schijnt de oorzaak.

Andere zanger opent de show

Het Amerikaanse Five Finger Death Punch stond eerder deze maand nog op Pinkpop. Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht. Echter ging er maandagavond van alles mis. De ellende begon bij het eerste nummer: de band begon met spelen, maar leadzanger Ivan Moody was nergens te bekennen. „Het concert begon al gek, want er stond een andere zanger op het podium, namelijk Tommy Vext van de band de Bad Wolves. Hij is een vriend van de band en heeft de eerste twee nummers gezongen," zegt Tamara Scholten (26) tegen Metro. Tamara heeft al veel concerten gezien, maar zo'n extreem bizar concert als dat van Five Finger Death Punch maandagavond had ze nog niet eerder meegemaakt.

Lees ook: Blaasband uit Brabant wereldberoemd onder metalfans

Ruzie op het podium

Halverwege het tweede nummer kwam Ivan Moody op, maar hij wist het podium ook snel weer te verlaten. „Tussen de nummers door verliet de band regelmatig het podium en bleven ze gerust vijf minuten weg." Er heerste zichtbaar een gespannen sfeer tussen de bandleden, die ook was te voelen in de zaal. „Bij een van de nummers ontstond er ruzie op het podium. Er vond een woordenwisseling plaats en gitarist Jason gooide zijn gitaar op de grond."

Sommige fans hadden uren in de rij gestaan en zich voorbereid op een show van zo'n anderhalf tot twee uur. Erg lang duurde het concert niet, want na een klein uurtje verliet de band het podium zonder terug te komen. Fans bleven verbijsterd achter.

Laatste show?

„Dit is mijn laatste show bij Five Finger Death Punch," riep zanger Ivan. Volgens Ruud Lemmen, programmeur bij 013, roepen de bandleden dat wel vaker. Toch is dit voor Ruud Lemmen geen excuus om zo'n slechte show neer te zetten. „We verwachten van een grote band een kwalitatief goed optreden en dat hebben ze niet waargemaakt. We kunnen de teleurgestelde reacties dan ook zeer goed begrijpen," zegt Ruud Lemmen tegen het Brabants Dagblad. Poppodium 013 laat weten dat ze nog in gesprek zijn met het management van de rockband.

Gitarist Jason Hook plaatste op Instagram een foto van een gecrashte raceauto met het onderschrift: „Je bent geen echte coureur, als je niet af en toe crash. #wtfwasthat #tilburg Wanneer dingen niet zo gaan als van tevoren gepland." Opvallend is dat de band wel een nieuwe toer heeft aangekondigd samen met de band In Flames. Kaarten gaan vrijdag 16 juni in de verkoop.