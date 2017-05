Schuilt er een Backstreet Boy in jou? Grijp je kans!

Kun jij stiekem nog steeds niet wachten op de terugkeer van de Spice Girls? Dan hebben we slecht nieuws voor je: het gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Wat wél gaat gebeuren is het vormen van een gloednieuwe boyband, onder leiding van een oud Spice Girl. Dat kan bijna niet misgaan toch?



Nee, dat denken wij ook. Het nieuws kwam woensdag naar buiten: Baby Spice, oftewel publiekslieveling van de Spice Girls Emma Bunton gaat plaatsnemen in de jury van het Amerikaanse televisieprogramma Boy Band. Ze doet dat niet alleen, maar krijgt onder meer hulp van iemand die minstens net zoveel (en misschien zelfs meer) weet over het vormen van een steengoede boyband, namelijk Nick Carter, lid van de (nog altijd optredende) boyband The Backstreet Boys.



Boy Band is de zoveelste in een rij met Amerikaanse talentenjachten en wordt deze zomer uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Waar sommige talentenjachten in Nederland al een paar pareltjes hebben opgeleverd (denk aan B-Brave, O'G3ne en TP4U), zijn talentenjachten in Amerika waar meiden- of jongensgroepen aan mee mogen doen helemaal een goudmijn voor talent. Fifth Harmony? X-Factor! Little Mix? Ook X-Factor. En laten we One Direction niet vergeten: die braken wereldwijd door na hun deelname aan - jawel hoor - X-Factor in 2010.

Of Boy Band, waar Simon Cowell vooralsnog niet aan meewerkt, net zo'n groot succes zal voortbrengen is nog maar de vraag. Cowell is op dit moment druk bezig met zijn nieuwste vondst en concurrentie voor de toekomstige winnaar van het programma: PRETTYMUCH. Al staat er nog helemaal niks op YouTube, de gevormde Instagram-pagina van het vijftal belooft in ieder geval al veel goeds voor de toekomst. Zingen en dansen, dat kunnen ze wel...

Boy Band zit als volgt in elkaar: een handjevol jonge zangers neemt het tegen elkaar op, waarna na tien afleveringen een jongensband wordt gevormd waarvoor een platendeal klaarligt. De juryleden, waaronder dus Emma en Nick, worden in dit programma 'architecten' genoemd en worden meer gebruikt als coaches dan als strenge jury. Het programma wordt gepresenteerd door Rita Ora, die eerder coach was in The Voice, jurylid in X-Factor en ook nog met presenteren aan de slag ging in het laatste seizoen van America's Next Top Model.