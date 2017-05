Zien: Brad Pitt in satirische oorlogsfilm Netflix

Brad Pitt laat zich van zijn komische kant zien in War Machine, een satirische oorlogsfilm waarvan Netflix donderdag de trailer heeft gelanceerd.

Lees ook: Nieuwe trailer Orange is The New Black is intens

War Machine is een zwarte oorlogscomedy over de opkomst en ondergang van een Amerikaanse legerofficier tijdens een missie in Afghanistan. Brad Pitt deze generaal: McMahon. Hij wordt geregeld naar bezette gebieden uitgezonden om leiding te geven aan de strijdkrachten, maar zijn ‘rock star’ aanpak valt niet bij iedereen in de smaak. Zijn aanzien komt onder vuur te liggen door een onthullende publicatie in één van de meest gelezen tijdschriften van Amerika.

War Machine gaat wereldwijd op 26 mei in release op Netflix. Naast Pitt is er in deze serie ook een rolletje weggelegd voor de Nederlandse acteur Gijs Scholten van Aschat.