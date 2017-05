Fijn! Deze tv-series krijgen een nieuw seizoen

Het is weer die tijd van het jaar: het moment waarop wordt bepaald of jouw favoriete series een vervolg zullen krijgen of dat ze spontaan van de buis (of het wereldwijde web) verdwijnen. Van een deel van de tv-shows is het lot nog niet bezegeld, zoals bij Once Upon a Time, Designated Survivor en Quantico het geval is. Gelukkig is de terugkomst van een aantal van onze favoriete series inmiddels al wel bevestigd. Metro licht er een aantal uit:

Modern Family

Na acht seizoenen Modern Family is het gelukkig nog niet gedaan met de pret. Op donderdagochtend werd bekend dat de comedyserie wordt verlengd. Maar dat is niet eens het beste nieuws, studio ABC heeft laten weten dat we zeker nog twee seizoenen kunnen kijken naar de avonturen van de familie Pritchett. De gehele cast zal terugkeren en heeft volgens The Hollywood Reporter een flinke salarisverhoging kunnen bedingen. De maker van de serie reageert verheugd: „We zijn ontzettend blij dat we meer tijd krijgen om deze boeiende personages uit te diepen met onze geweldige acteurs, schrijvers en crew. We zijn een grote familie”, aldus Steve Levitan.

13 Reasons Why

Het is officieel: 13 Reasons Why komt terug! Ondanks ophef over de extreem beeldende scènes, zal de immens populaire serie opnieuw te zien zijn bij Netflix. Maar wat is er nog te vertellen nu de tapes zijn afgeluisterd? Volgens showrunner Brian Yorkey zal in seizoen 2 de nasleep van Hannahs dood centraal staan en volgen we de personages in hun rouwproces. „Hannahs verhaal is absoluut nog niet af. Ze heeft deze tapes achtergelaten om haar verhaal te vertellen, maar, zoals ze zelf al aangaf, er zijn altijd dertien kanten aan elk verhaal. Er is dus nog veel te vertellen”, aldus showrunner Brian Yorkey tegen Vanity Fair.

The Originals

Na acht seizoenen is er een einde gekomen aan de populaire serie The Vampire Diaries (TVD). Toch is er ook goed nieuws voor de fans: spin-off The Originals gaat, ondanks speculaties over het schrappen van de serie, gewoon door. Of er ook acteurs uit TVD verschijnen, blijft nog even de vraag. Maar met diverse cross-overs door de seizoenen heen, waaronder onlangs nog Matt Davis als Alaric Saltzman, lijkt deze kans zeer aannemelijk. Nog niet genoeg gehad van al die bovennatuurlijke actie? Ook Supernatural zal weer te zien zijn op The CW Television Network.

NCIS

Crimeseries zijn al jarenlang goed vertegenwoordigd op televisie en de hernieuwingen van series als Hawaii Five-0, How to Get Away with Murder en Criminal Minds geven het idee dat de kijkers het genre nog steeds niet zat zijn. Ook de langlopende show NCIS keert terug voor een veertiende en vijftiende seizoen. Niet zo gek natuurlijk, want de serie blijft onverminderd populair in de Verenigde Staten. „Het is bijzonder dat de serie na 300 afleveringen wereldwijd nog steeds zó goed scoort”, aldus Glenn Geller, president van CBS. Ook de succesvolle spin-offs NCIS: Los Angeles en NCIS: New Orleans krijgen een nieuw seizoen.

The Big Bang Theory

Een andere show die zeker is van twee extra seizoenen, is de sitcom The Big Bang Theory. In de contractonderhandelingen voor het elfde en twaalfde seizoen van de serie hebben acteurs Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar en Simon Helberg aangegeven bereid te zijn om ieder een ton per aflevering in te leveren, om te zorgen voor een flinke salarisverhoging van collega's Mayim Bialik en Melissa Rauch, die door de seizoenen heen vaste leden van de cast zijn geworden. Volgens Variety verdienden laatstgenoemden zo'n 200.000 dollar per aflevering, terwijl de originele castleden een miljoen krijgen.

De Chicago-franchise

Voor kijkers van NBC's Chicago-franchise is er drie maal goed nieuws. Paradepaardje Chicago Fire en de shows Chicago P.D. en Chicago Med krijgen een nieuw seizoen. Er is daarentegen nog geen definitief nieuws over de laatste aanwinst in de franchise, Chicago Justice. Mocht deze serie verdergaan, dan is het volgens showrunner Michael Chernuchin niet uitgesloten dat personages uit Law & Order hun gezicht laten zien.

The Flash

Superhelden zijn hot! Niet alleen in de bioscoop doen comics het goed, ook de televisie-industrie pikt graag een graantje mee van deze buzz. Een van de populairste superhelden, The Flash, is volgend televisieseizoen opnieuw te zien bij The CW. Ook de andere DC Comics Arrow, Supergirl en DC's Legends of Tomorrow zullen terugkeren. Meer een Marvel-fan? Dan zit je er de komende tijd ook nog wel warmpjes bij. Er komen niet alleen nieuwe seizoenen van Daredevil, Luke Cage en Jessica Jones, ook de spin-off The Punisher en serieThe Defenders, waarin de superhelden samenkomen, zijn in de maak.