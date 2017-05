Van stand-up comedian tot acteur

Chris Rock, van wie deze week bekend werd dat hij dit najaar met zijn nieuwe onemanshow naar Amsterdam komt, is een beroemd voorbeeld van een stand-up comedian die later ook acteur werd.

Theo Maassen

Een van de populairste cabaretiers van Nederland die in 1990 begon bij de Comedytrain, datzelfde jaar cabaretfesitval Camaretten won en sindsdien met negen avondvullende programma’s het land doorging. Acteert sinds 2000 in films en tv-series. Zijn eerste mini-rolletje was in een aflevering van All Stars, waarin hij volgens IMDB de rol van ‘sfeercommissielid #1’ speelde.

Bekendste films: Minoes, Kees de Jongen en TBS.

Eddie Murphy

Begon zoals zoveel Amerikaanse komieken bij het satirische tv-programma Saturday Night Live. Zijn stand-up shows Delirious (1983) en Raw (1987) behoren tot de vaakst verhuurde VHS-videobanden van de jaren tachtig. Werd voor zijn eerste filmrol gekoppeld aan Nick Nolte, met wie hij een politieduo vormde in de komische actiefilm 48 Hours.

Bekendste films: Beverly Hills Cop, Coming to America en The Nutty Professor.

Amy Schumer

Bij Schumer startte haar acteer- en stand-up-carrière ongeveer tegelijkertijd. In 2003 trad ze voor het eerst op als comédienne in de New Yorkse Gotham Comedy Club en even daarvoor was ze begonnen met spelen in een zwartkomisch theaterstuk getiteld Keeping Abreast. Gaat inmiddels met grote onewomanshows de wereld over, schreef een bestseller en heeft succes in de bioscoop.

Bekendste werk: Train-wreck, Snatched (deze week in de bios) en Inside Amy Schumer (tv-serie).

Jamie Foxx

Als beginnend stand-up comedian gaf hij zichzelf een naam die niet prijsgeeft of hij een man is of een vrouw is – hij heet eigenlijk Eric Bishop – omdat hij erachter kwam dat vrouwen voorrang kregen in het ‘open stage’-circuit waarin hij destijds veel optrad en meer publiek trekken. Niet veel later begon Foxx een succesvolle acteer- en ook een zangcarrière.

Bekendste films: Any Give Sunday, Ray, Django Unchained en Jarhead.

Richard Pryor

Wordt gezien als de man die het pad effende voor alle zwarte stand-up comedians die na hem kwamen. Begaafd verteller. Begon halverwege de jaren 60 met onemanshows, die eerst nog mild waren in de trant van Bill Cosby, maar steeds harder en grappiger werden. Ging eind jaren zestig ook acteren. Raakte gedurende zijn carrière verslaafd aan drank en drugs. Overleed in 2005.

Bekendste films: Brewster’s Millions, Harlem Nights en See No Evil, Hear No Evil

Ricky Gervais

Hij probeerde het eerst als popzanger, daarna als bandmanager (van Suede) en vervolgens jarenlang als komiek. Dat ging met vallen en opstaan. De Britse alleskunner liet in de megapopulaire BBC-serie The Office voor het eerst aan het grote publiek zien hoe goed hij is, ook als acteur. Sindsdien wisselt hij stand-up comedy af met produceren, zingen én acteren.

Bekendste werk: The Office, Extras (tv-series) en Night at the Museum.

Omar Sy

Omar wie? Je kent hem wel. Omar Sy is die acteur die ook heel Nederland aan het lachen en huilen kreeg met zijn rol in de film Intouchables, waarin hij die jongen speelt (Driss) die de verzorger wordt van die rijke man (Philippe) in die rolstoel. De Franse acteur met West-Afrikaanse roots begon ooit als komiek op de Franse radio en ging het land door met stand-up shows.

Bekendste films: Intouchables, Jurassic World, Demain Tout Commence en Inferno.