Tweede seizoen 13 Reasons Why komt er zeker

Wie niet weet wat 13 Reasons Why is, heeft de afgelopen weken waarschijnlijk onder een steen geleefd. Het lijkt tot nu toe dé serie van 2017 op Netflix en beheerste wekenlang het nieuws vanwege een zelfmoordscène van Hannah Baker, de hoofdpersonage van de serie. En er is goed nieuws: er komt een tweede seizoen. Dat weten we nu zeker dankzij een trailer die zondag op de officiële Facebookpagina werd geplaatst.

Het gerucht ging al een paar dagen de ronde, maar we weten het nu zeker: ,,Their story isn't over. Season 2 of #13ReasonsWhy is coming", aldus de bijbehorende tekst op Facebook, inclusief de trailer die alleen lijkt te verraden dat ook dit seizoen weer bloedspannend wordt. Het wordt nog wel even wachten op het nieuwe seizoen, want die afleveringen staan gepland voor 2018. Wel kunnen we met enige zekerheid zeggen dat Hannah Baker wederom de prominente rol in de serie heeft, als we de woorden van tekstschrijver Brian Yorkey moeten geloven. Hij zal, volgens The Hollywood Reporter, wederom de leiding hebben over seizoen 2. Volgens de website gaat ook het tweede seizoen uit 13 afleveringen van een uur bestaan.

Waar gaat het over?

Even een uitleg voor de mensen die nog nooit een aflevering van 13 Reasons Why gezien hebben. De serie gaat over scholiere Hannah Baker, die zelfmoord heeft gepleegd. Ze heeft dertien casettebandjes achtergelaten met daarop de redenen uitgelegd waardoor ze uiteindelijk uit het leven is gestapt. De serie is geproduceerd door Selena Gomez en haar moeder en gebaseerd op het boek 13 Reasons Why van Jay Asher. De serie is te bekijken via Netflix.