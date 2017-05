TV Top 25: Ajax op 1, maar cijfer ligt veel hoger

Dat de Europa League-finale van Ajax op tv de afgelopen week de meeste kijkers zou trekken, was niet moeilijk te voorspellen. De kastjesmeting van Stichting Kijkonderzoek leverde een kijkcijfer van ruim 3,5 miljoen op; het werkelijke cijfer moet veel hoger liggen.

RTL is zeer tevreden met het cijfer. ,,We zijn blij dat een live-evenement, zoals deze finale, zo goed scoort”, zegt een woordvoerder. Navraag van Metro leert ook: ,,Met alle mensen die samen zijn gekomen om te kijken op pleinen en in cafés, ligt het exacte aantal inderdaad hoger.” Aldus RTL. Mensen die niét gingen kijken, moest je woensdag bijna zoeken. Het zouden dus wel eens miljoenen kijkers extra kunnen zijn.

Dat het zomers is, is te merken aan de cijfers in Metro’s TV Top 25. Voor het eerst dit jaar hebben ook programma’s die minder dan 1 miljoen kijkers trokken de lijst gehaald. NPO 1 heeft in Metro’s TV Top 25 13 noteringen, RTL 4 kwam tot 8, RTL 7 heeft 3 Ajaxnoteringen, SBS 6 heeft er 1.

Top 25

(van zondag 21-5 tot en met zaterdag 27-5)

1 Voetbal: Ajax – Manchester United (wo 24-5, RTL 7) 3.598.000

2 Europa League: huldiging Manchester United (wo 24-5, RTL 7) 2.570.000

3 Journaal 20.00 uur (di 23-5, NPO 1) 2.180.000

4 Studio Sport Eredivisie (zo 21-5, NPO 1) 1.398.000

5 Holland’s Got Talent (vr 26-5, RTL 4) 1.356.000

6 Witse (vr 26-5, NPO 1) 1.284.000

7 Bed en Breakfast (zo 21-5, NPO 1) 1.263.000

8 De Reünie (zo 21-5, NPO 1) 1.252.000

9 Eén Tegen Honderd (vr 26-5, NPO 1) 1.245.000

10 Spoorloos (ma 22-5, NPO 1) 1.214.000

11 Radar Extra (ma 22-5, NPO 1) 1.179.000

12 Gezond Verstand (di 23-5, NPO 1) 1.176.000

13 Opsporing Verzocht (di 23-5, NPO 1) 1.175.000

14 Half Acht Nieuws (di 23-5, RTL 4) 1.133.000

15 Goede Tijden, Slechte Tijden (ma 22-5, RTL 4) 1.127.000

16 De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd (di 23-5, NPO 1) 1.106.000

17 Eénvandaag (di 23-5, NPO 1) 1.050.000

18 It Takes 2 (zo 21-5, RTL 4) 1.029.000

18 Journaal 18.00 uur (di 23-5, NPO 1) 1.029.000

20 Hart van Nederland (do 25-5, SBS 6) 1.025.000

21 Voetbal: Nabeschouwing Ajax – Manchester United (wo 24-5, RTL 7) 1.019.000

22 Ontvoerd (di 23-5, RTL 4) 993.000

23 Wie Ben Ik? (za 27-5, RTL 4) 978.000

24 RTL Late Night (vr 26-5, RTL 4) 935.000

25 Staatsloterij Puur Geluk (za 27-5, RTL 4) 933.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek