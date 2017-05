TV-tips: Zo werkt een tepelreconstructie

Verminkt is om 21.30 uur te zien op RTL4.

In Verminkt proberen plastische chirurgen mislukte cosmetische ingrepen te verhelpen. In de eerste aflevering staan de verkeerd geplaatste maagband van Chantal en de gefaalde fillers van Pierre centraal. Het programma wordt gepresenteerd door Evelyn Struik.

In Spuiten en Slikken onderzoekt presentatrice Gwen van Poorten de impact van borstkanker. Ze spreekt met experts en slachtoffers van de ingrijpende ziekte. Ook ziet ze hoe een tepelreconstructie in zijn werk gaat.

Presentator Ewout Genemans laat zich voor zijn nieuwe programma opsluiten in de beruchtste gevangenissen ter wereld. Genemans bezoekt een Filipijnse gevangenis. De bajes staat erom bekend dat de gevangenen verplicht moeten dansen.

Wat is er dinsdagsavond te zien op televisie? Metro geeft je drie kijktips om een avondje op de bank mee door te komen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!