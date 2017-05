Tooske: Ik blijf best redelijk staan naast Trijntje

Het programma It Takes 2 is inmiddels alweer vier weken bezig en de eerste drie slachtoffers zijn gevallen. Metro liep voor de vierde aflevering van de show een dagje mee met Tooske Ragas, één van de grootste beloftes van het zangspektakel.

Met gemiddeld zo’n 1,2 miljoen mensen die iedere zondag aan je lippen hangen om te kijken of je niet compleet onderuit gaat als bn’er die het probeert als zanger of zangeres, zou je kunnen denken dat het programma It Takes 2 met gemak kan zorgen voor een burn-out. Maar stess lijkt totaal niet aanwezig bij Tooske, die zich – zo op het oog - fluitend door de eerste afleveringen heen zong.

Rietjes

Lachend staat ze ’s ochtends als een van de eersten bij Studio Baarn, te wachten voor de repetities van de vierde show. In de ochtend hebben de bn’ers een sessie met de zangcoach om alvast warm te zingen. Zo kan het dat Tooske even later samen met onder andere Gijs Staverman, Hans Klok en Bibi Breijman zangoefeningen met rietjes staat te doen.

Er wordt af en toe gegiecheld, maar het programma is voor alle deelnemers bittere ernst. „Ik vind het zo leuk om mee te doen. Ik ben iedere repetitiedag een half uur te vroeg!” vertelt Tooske even later. „Het zijn eigenlijk een soort masterclasses die we hier volgen. En ach, heel Nederland kijkt nu mee hoe wij die masterclasses in de praktijk brengen.”

Ze zingt deze uitzending ‘Just Give Me a Reason’ van P!nk. Best een pittige kluif, is even later duidelijk als het nummer een paar keer gerepeteerd wordt met haar perfectionistische, maar altijd rechtvaardige prof Trijntje Oosterhuis. Het nummer werd door Tooske zelf gekozen. Geen excuus dus, er moet een spetterende performance staan straks.

„Die ene hoge noot in de bridge die gaat zij doen”, zegt Tooske even later als we in het restaurant van de studio zitten. Relaxt eet ze een broodje, terwijl ze met haar visagist afstemt hoe de make-up bij haar outfit gematcht kan worden. „Die vind ik gewoon niet mooi bij mij en Trijntje poept hem er zo uit. Al zei ze net tegen mij dat ze zeker weet dat ik hem ook gewoon kan.”

'Ik wilde Waylon'

Vooraf had Tooske niet gekozen voor Trijntje. „Ik dacht dat ik Waylon als prof wilde, want ik wilde een man. Maar Trijn is zo leuk! Ze is ontzettend betrokken en enthousiast. We hebben ook een appgroepje met Team Treintje. Keizer is er van de week uitgestapt omdat hij vorige week niet overleefde, maar het is een heel hecht clubje geworden. Ik heb met haar misschien wel de meest betrokken prof getroffen.”

Ze leert veel van Trijtje, maar voornamelijk psychologisch. „Trijntje zegt dat ze me niet echt veel technische dingen hoeft te leren over zingen. ‘Dat kun je prima’, is haar oordeel. Ze vindt alleen dat ik moet geloven dat ik hier verdien te staan. Ik kan nog een beetje nietigheid uitstralen. Ik voel dat niet zo erg, maar ik ben geen doorgewinterde popzangeres en kan inderdaad nog best bevestiging nodig hebben. Zij vindt echter dat ik iedereen omverblaas. En ik durf na drie weken eigenlijk ook wel te zeggen dat ik best redelijk blijf staan naast Trijntje.”

Flabbergasted

Of ze de competitie ook denkt te gaan winnen, dat is een ander verhaal. „Sinds vorige week durf ik daar echt niks meer over te zeggen”, zegt Tooske als ze zich klaarmaakt voor de grote show. „Ik had Keizer echt op mijn favorietenlijstje staan, zei zelfs dat hij de winnaar zou worden en hij viel dus gewoon af. Wij waren allemaal zo flabbergasted. Hij had het ook totaal niet zien aankomen. Je wilt ook gewoon niet weg hier. Het is een feestje om te doen.”

Als even later de studio volloopt met het publiek en de show wordt opgenomen, zingt Tooske de sterren van de hemel. Al gaat er tijdens haar optreden iets fout, waardoor haar beurt moet worden overgedaan. De show wordt niet live uitgezonden, en af en toe wordt duidelijk dat dit voordelen heeft. Schoonheidsfoutjes binnen de presentatie en technische problemen kunnen opnieuw worden gedaan, maar als bn’er heb je eigenlijk maar één kans om te laten zien wat je waard bent. Een valse noot? Dikke pech.

Gelukkig was dat voor Tooske niet het geval: ze is glansrijk door naar de volgende show, van Hans Klok wordt afscheid genomen. Wat er nu gaat gebeuren? „Na de show is er meteen al een productievergadering met het team, de profs en de band waarbij het nummer voor volgende week wordt gekozen. Ik denk dat ik vannacht pas om een uur of twee thuis ben. Welk nummer ik wil doen? Dat houd ik nog lekker even geheim. Maar iets van country, zou ik zeker wel leuk vinden…”