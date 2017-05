The Best of Armin Only: adembenemend

Armin van Buuren stond vrijdagavond in de Johan Cruijff Arena voor de aftrap van zijn show The Best of Armin. Het was de eerste van twee mega ‘concerten’, waarvan de tweede (en laatste) zaterdagavond live wordt uitgezonden op RTL 4.

Een dj die binnen enkele minuten een stadion uitverkoopt moet wel heel wat in petto hebben voor het publiek. Eén ding is zeker: wie vrijdagavond de Arena betreedt merkt al snel dat Van Buuren een heel gevarieerd publiek heeft. Het is een plek waar de hipster hand in hand staat te dansen met de degelijke kantoorman, waar toeristen van over de hele wereld totaal uit hun plaat gaan en waar de huismoeders je bijkans in de haren vliegen als je hun zicht belemmert.

Die laatste groep zal waarschijnlijk een zware avond gehad hebben, want de mobiele telefoontjes worden massaal de lucht in gegooid als the man himself om 21.00 uur het podium betreedt. Volledig in het wit gehuld en onder begeleiding van tientallen muzikanten neemt Van Buuren plaats achter de draaitafels, terwijl de confetti met bakken uit de lucht komt vallen.

Adembenemend

Wat volgt is een vier uur durend spektakel vol adembenemende momenten. Ook al ben je geen fan van de dj, iedereen moet toegeven dat deze show (gehost door ALDA) tot in de puntjes geregeld is en knei-ter-goed in elkaar steekt. Geluid? Loepzuiver! (Dat kan dus wel in de Arena). Optredens van artiesten die ooit samenwerkten met de dj? Ja hoor, iedereen komt langs. Mr. Probz zingt een robbertje mee, Sharon den Adel (van Within Temptation) brengt de hit In And Out of Love – prachtig – ten gehore en als klap op de vuurpijl komt Kensington ook een paar keer langs.

Maar ook de minder artiesten die wel dikke hits scoorden met Armin bestijgen het toneel. Zo weet zanger Cimo Fränkel van de hit Strong Ones enorm te verrassen. En misschien wel de grootste verrassing van de avond: de broer van Armin, gitarist Eller van Buuren, die als volleerd rockster door de Arena danst en vol passie een ode aan zijn broer brengt. Geloof ons: de tranen springen in je ogen als je ziet hoe trots die twee muzikale helden op elkaar zijn.

Geen valse noten

Waren er ook dingen minder? Nou, dan moeten we heel goed zoeken. Sommige artiesten leken af en toe moeite te hebben met het enorme geluidsniveau in het stadion in combinatie met in-ears, maar echte valse noten hebben we niemand op kunnen betrappen. Saai werd de vier uur durende set nooit. Constant gebeurde er wel iets op het gebied van dans en acrobatiek, om over het enorme LEDscherm en de tientallen lasers nog maar te zwijgen.

The Best of Armin Only: we kunnen er kort over zijn. Dit was inderdaad het allerbeste van Armin van Buuren. Van begin tot eind weet de 40-jarige dj te boeien. En hoewel hij in een interview met Metro aangaf dat het hierna tijd wordt voor andere dingen, betekent dit niet dat de dj gaat stoppen. Voor Armin is het een moment om stil te staan bij zijn carrière, maar dit is zeker nog geen einde. Armin, je kunt makkelijk nog 20 jaar voort!