Temptation-Rosanna nu in vol ornaat in Playboy

Temptation Island is nog maar een paar weken afgelopen, maar deelneemster Rosanna Voorwald heeft zich alweer in de kijker weten te spelen. En hoe? De blondine staat deze maand in vol ornaat in mannenblad Playboy.

Voor de Haagse Rosanna komt er met de naaktfoto's een droom uit, zo zegt ze over het meinummer van het magazine. „Stiekem was het altijd al een droom voor mij. Ik had het al vaker tegen mijn moeder gezegd. De shoot is heel mooi geworden én sexy: ik ben er blij mee."

Bekijk voor een sneak peak op de shoot het onderstaande filmpje:

Rosanna en haar Niels waren één van de koppels waar veel over werd gesproken. Vooral over wat Rosanne allemaal uitspookte met verleider Alex. Uiteindelijk wist de relatie van Rosanna en Niels de gebeurtenissen op Thailand wel te overleven, maar wat zou Niels er eigenlijk van vinden dat hij zijn vriendin nu met héél Nederland moet delen?