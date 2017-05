Portugal wint Eurovisie Songfestival; OG3NE elfde

Het Eurovisie Songfestival 2017 is gewonnen door Portugal. De excentrieke zanger Salvador Sobral wist met zijn liedje Amar Pelos Dois de meeste punten binnen te slepen bij zowel de vakjury's als de televoters. De Nederlandse inzending OG3NE werd 11e, net buiten de top 10 waarvan verwacht werd dat ze dat wel zouden halen.

Het is voor het eerst dat Portugal het liedjesfestijn weet te winnen. Vorig jaar deed het land niet mee vanwege financiële problemen, maar volgend jaar moet het land het dure evenement nu gaan organiseren. In zijn dankwoord liet Salvador weten blij te zijn dat het publiek een écht liedje met een tekst die ergens over gaat kan waarderen.

Na hun mooie, emotionele optreden werd gehoopt dat Lisa, Amy en Shelley van OG3NE flink wat punten binnen zouden harken via de televoting, maar helaas bleef dat aantal hangen op slechts 15 punten. Ze hoorden daardoor dus niet bij de top 10 van best beoordeelde landen.

Na de vakjury’s stond OG3NE nog op een mooie vijfde plaats. Tweemaal kregen de zusjes de maximale score van 12 punten, namelijk van Oostenrijk en Roemenië. Opvallend was dat Lights and Shadows flink in de smaak leek te vallen bij de vakjury’s in met name de Oost-Europese landen.

Billen

Het songfestival werd deze avond ook nog opgeschrikt door een heuse streaker. Tijdens het optreden van Jamala, de winnares van vorig jaar, kwam een man met een Australische vlag om zijn schouders op liet naast de verschrikte zangeres zijn broek zakken.