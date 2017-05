Nog zeker twee seizoenen genieten van Modern Family

Heuglijk nieuws op de dinsdagochtend: de serie Modern Family wordt verlengd. Maar dat is niet eens het beste nieuws, studio ABC heeft laten weten dat we zeker nog twee seizoenen kunnen kijken naar de avonturen van de Pritchett-familie. De gehele cast zal terugkeren en heeft volgens The Hollywood Reporter een flinke salarisverhoging kunnen bedingen.

Op 17 mei komt het achtste seizoen van de populaire serie ten einde, en zijn er tot dan toe 188 afleveringen uitgezonden. ABC is echter niet van plan om in de nabije toekomst vaarwel te zeggen tegen de populaire serie. „We zijn ontzettend trots om de studio te zijn achter de serie en kijken uit naar nog meer hilarische afleveringen.” Ook de maker van de show, Steve Levitan, reageerde verheugd op het nieuws: „We zijn ontzettend blij dat we meer tijd krijgen om deze boeiende personages uit te diepen met onze geweldige acteurs, schrijvers en crew. We zijn een grote familie”, aldus Levitan.

Veranderingen

Het is nog even afwachten wat er gaat gebeuren in het nieuwe seizoen van de serie. Twee van de hoofdrolspelers, Manny (Rico Rodriguez) en Luke (Nolan Gould), behalen in de laatste aflevering van seizoen 8 namelijk hun diploma, en dat betekent dat ook zij hun vleugels uitslaan. „Dit is de realiteit", aldus Levitan tijdens een paneldiscussie. „We zijn niet The Simpsons, waarin iedereen voor altijd jong kan blijven, dus we moeten wel veranderen"

De maker van de serie vraagt zich bovendien af hoe de politieke omgeving in de Verenigde Staten de serie zal beïnvloeden. „Ik heb er de laatste tijd over nagedacht hoe onze politieke beweging onze smaak in komedie gaat beïnvloeden. Het is zo'n groot deel van ons leven, dus ik vraag me af of het in het volgende seizoen meer te zien zal zijn.”