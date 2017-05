Mr. Probz na tegenslagen: Het kan altijd erger

Het bizarre leven van muzikant Mr. Probz is vastgelegd in een documentaire.

Waves. Nothing Really Matters. Another You met Armin van Buuren. Met drie wereldhits is Mr. Probz (Dennis Stehr, 33) is vier jaar tijd uitgegroeid tot een grote, hele grote meneer. En dat voor een straatschoffie uit Zoetermeer dat het niet makkelijk had en de wijkagent bij naam kende. Een man die een schietpartij en een felle brand overleefde en zich vanuit de underground rap opwerkte tot de muzikant die hij nu is.

Hele grote sprong

Dat leven is nu vastgelegd in Against the Stream, een documentaire die online te zien is. Mr. Probz, relaxt in de Red Bull Studios in Amsterdam: „Deze docu vertelt de reis naar waar ik als muzikant nu ben na een hele grote sprong. Ik kom natuurlijk uit de hiphop en mensen zien me nu met Armin over de wereld touren. Dat vond men bijzonder genoeg.”

De suggestie voor Against the Stream kwam van diezelfde Red Bull Studios, waar Mr. Probz al zijn werk heeft opgenomen. „We hebben een lange en toffe relatie, de studio was er bij belangrijke momenten altijd bij. Ik zag het hele plaatje voor het idee eerlijk gezegd eerst niet. Ik stond zo dichtbij de muur, dat ik de hele muur niet zag. Gaandeweg, tijdens het vertellen van mijn verhaal, snapte ik het wel.”

En dat is, zacht uitgedrukt, nogal een verhaal. Behalve zijn moeilijke jeugd als onbegrepen kind, was hij in 2010 op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Bij een ruzie tussen anderen, werd Mr. Probz door een kogel getroffen. Dat hij werd neergeschoten en overleefde was niet een moment dat álles veranderde. „Het was wel het moment van een schone lei, een besefmoment dat ik blij mocht zijn dat ik er was.”

Dat gold ook bij nieuwe ellende in 2013. Zijn huis brandde af na een gastoptreden bij The Opposites in Paradiso. Midden in de nacht stond de hele woning in vuur en vlam en Mr. Probz kroop richting een raam om daar vervolgens uit te springen. „Toen vielen alle zware kettingen definitief van me af. Alles helpt je vooruit. Fouten van mezelf en ook die van anderen hebben me sterker gemaakt. Vergelijk het met de sportschool. Als je spieren beginnen te branden weet je dat het werkt. Dan kun je de volgende keer net iets verder gaan. Stilstaan is mijn grootste angst. Stilzitten bestaat bij mij dan ook niet.”

Ver-schrik-ke-lijk

Zo ook niet na die vernietigende fik. Twee dagen later – twee! - zong Mr. Probz Waves voor het eerst live. ’s Morgens bij Giel Beelen op 3FM, ’s avonds in De Wereld Draait Door. „Ver-schrik-ke-lijk, maar ik overwon mijn angst. Giel zag me bibberen en vond dat schattig. In DWDD trad ik op in geleende kleren, maar het leek alsof ik gedragen werd. Die dag ging goed, honderd andere dagen was het waarschijnlijk minder gegaan. Magisch.” Toen hij de tv-studio uitwandelde stond Waves in de iTuneslijst op nummer 1…

Wat leert zijn documentaire ons, dat tegenslagen overwonnen kunnen worden en je van het leven toch iets positiefs kunt maken? „Dat kun je als boodschap meenemen, maar ik vind ook dat je tegenslagen geen tegenslagen meer kunt noemen, maar uitdagingen. En dan bekijken wat je daarmee kunt doen in plaats van je af te vragen waarom juist jou iets overkomt. Ik denk sowieso anders. Als ik vroeger een broodje pindakaas op de grond liet vallen, dan ging ik uit mijn plaat. Nu denk ik dat het waarschijnlijk geen goede dag voor pindakaas is.”

Blijf voorwaarts gaan

Als hij de straatjochies van nu zou vertellen hoe het leven werkt, dan zegt Probz: „Hoe erg je denkt dat iets is, het kan altijd erger. Zelfs neergeschoten worden. Ik overleefde, dus het kan altijd erger. Blijf voorwaarts gaan. Als ik het kan, kan jij het ook. Niet dat álles bij mij tegen zat, maar ik heb dingen zelf moeten leren en heb moeten vechten. Met hard werken is het allemaal mogelijk, maakt niet uit wat je achtergrond is.”

Nu de film er is gaat Mr. Probz nieuwe muziek maken, want dat is er door alle wereldsuccessen behoorlijk bij ingeschoten. „Bij de docu komt ook een EP uit en ik ga lekker aan de slag. Afmaken wat ik al die jaren heb laten liggen. Verder leef ik met de dag. Ik ga er nooit vanuit dat ik morgen weer wakker word. En word ik dat wel, dan ben ik blij.”

Against the Stream van regisseur Bob van de Gronde is te zien via de app Red Bull TV en wordt gratis digitaal uitgezonden.

Tot slot: spraakverwarring

Vraag: Ben je door alles wat is gebeurd ook een geluksvogel?

Mr. Probz: „Het is maar hoe je het bekijkt. Soms eet ik pizza, een andere keer biefstuk. En ik veeg mij eigen kont af. Oh shit, dit wordt de kop boven het artikel hè? Mr. Probz veegt zijn eigen kont af. Uitroepteken.”

Vraag: Eh, maar mijn vraag ging over een geluksvogel…

Mr. Probz: „Hahaha, ik verstond luxevogel. Knip. Wis. Excuses. Ja, ik ben een geluksvogel, maar dat niet alleen natuurlijk. Mijn leven had anders kunnen lopen. Nogmaals, alles kan altijd erger.”