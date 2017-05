Mis(s)verkiezing 2017: 'Samen staan we sterk!'

Wie zaterdagavond nog geen televisieplannen heeft, zou heel goed kunnen blijven haken bij de Mis(s)verkiezing op SBS 6 om 20.30 uur: „Een spannende verkiezingsstrijd, waarin vrouwen met een lichamelijke beperking strijden om de felbegeerde titel ‘Mis(s) 2017’”, aldus de zender.

Komt het je bekend voor? Dat zou heel goed kunnen, want alweer ruim tien jaar geleden was het programma ook op de buis. Toen won Roos Prommenschenckel de eerste wedstrijd, in 2006. Metro had een onderonsje met de dame, vlak voor de gloednieuwe Mis(s) bekend wordt gemaakt.

Prommenschenckel heeft de zeldzame handicap Torticollis spasmodica. Door een foute spierspanning wordt haar hoofd naar achter getrokken. Ademhalen is daardoor moeilijk. Ongeveer de helft van de dag beleeft zij liggend, vanwege haar handicap. Maar treuren, dat lijkt niet aan haar besteed. „Het gaat heel goed, ik heb niets te klagen”, zegt Prommenschenckel met een stralende lach. Ze denkt met warme herinneringen terug aan dat moment in 2006 toen zij de Mis(s)verkiezing won. „Bijna alle dames die toen meededen heb ik nog wel contact mee. Sommigen hebben, net als ik, een stichting opgericht. Voor mij is daar toen ontzettend veel uitgekomen. Zo heb ik zeven dagen achter elkaar hotels uitgetest, meegelopen in modeshows…”

„Net na de verkiezing was het echt niet normaal”, vervolgt ze haar verhaal. ,,Ik weet nog dat ik ’s ochtends op 04.00 uur thuis was na de winst, en Giel Beelen alweer om 06.30 uur aan de lijn hing. Ik werd continu gebeld. Het was zo hectisch dat ik na vier dagen echt niets meer kon, zo moe was mijn lichaam. Maar daarna was het alleen maar ontzettend leuk.”

Foundation

Prommenschenckel richtte zich op een aantal projecten, waardoor ze in de media bleef komen. „Een jaar lang werkte ik bijna 80 uur per week als ambassadeur. Ik was kapot, maar voelde ook ontzettend veel motivatie om door te gaan. Na dat jaar ben ik even bijgekomen, maar ambassadeurschap stopte voor mij niet na dat jaar. Ik wilde doorgaan, maar iets minder hard hoeven werken.”

Ze richtte de Roos Prommenschenckel Foundation op, waarbij ze zich vooral richt op het (beter) toegankelijk maken van het openbaar vervoer voor mensen met een fysieke beperking. „Ik werk daar aan grootschalige projecten, vooral van achter de schermen. We hebben veel ingangen gecreëerd, maar er valt ook nog veel te winnen. Vooral als je praat over de vrijheid van mensen. We wonen in zo’n welvarend land. Als je nu al nadenkt over leven op Mars, dan kun je toch wel met de trein als je een beperking hebt?!”

Gelukkig wist Prommenschenckel met haar Foundation al een flinke verbetering te boeken. „De NS zal in 2017 met een uitloop naar 2018 op alle stations waar nu beperkte assistentieverlening is, volledige assistentieverlening introduceren. Het gaat om ongeveer zestig stations.”

„NS biedt op ongeveer 110 stations in Nederland assistentieverlening. Dat is instaphulp voor mensen met een lichamelijke beperking. Zonder die hulp, kan iemand met een beperking vaak niet met de trein vanwege het hoogteverschil tussen het perron en de trein. Op zo’n zestig van die perrons kunnen we dus maar beperkt met de trein, omdat er maar hulp is van 08.00 uur tot 22.00 uur. Dat gaat nu dus veranderen.”

'Ga er 100 procent voor'

De Mis(s)verkiezing, waar Prommenschenckel zaterdagavond in de jury zit, heeft haar dus ontzettend veel gebracht. Ze heeft dan ook een belangrijke tip voor de volgende winnares: „Ga er 100 procent voor. Het is niet alleen een Mis(s)verkiezing, het gaat ook om die ambassadeursfunctie. Je moet een jaar, misschien wel langer, heel intensief gaan werken aan een gelijkwaardiger Nederland, het is niet enkel een fotoshoot. Ik hoop dan ook dat het iemand wordt die echt de motivatie heeft te knokken voor haar doel.”

Dat de verkiezing zolang niet op televisie is geweest, vindt de vorige mis(s) echter helemaal niet erg. „Eigenlijk is het wel prima. Ik was de eerste, toen was er nog heel veel aandacht voor, maar je moet niet willen blijven hangen in een concept. Uiteindelijk plaats je mensen in een hokje om eruit te komen. Je organiseert iets aparts om iets te veranderen, dus moet je dat niet telkens blijven doen.”



„We zijn nu echter zo’n tijd verder, met een andere zender en een andere productiemaatschappij, dat ik denk dat het wel weer heel erg leuk word.t Er zijn heel veel jonge meiden met een beperking die prima in het plaatje passen en die hier tien jaar terug nog te jong voor waren. Voor die meiden die meedoen is het geweldig. En het leukste is: dikke kans dat de nieuwe ambassadeur weer een heel ander speerpunt heeft. Samen staan we sterk!”