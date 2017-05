Mannen van StukTV nemen huis van Ali B onder handen

Een grijze bank en een rustig vloerkleedje. In veel huizen zien we zo'n degelijke inrichting. Maar dat kan beter, vinden de mannen van StukTV. In Huis op Stelten geven Giel, Thomas en Stefan de huizen van BN'ers een make-over. En niet zomaar eentje...

In de eerste aflevering nemen de mannen het huis van Ali B onder handen. Ze kiezen voor een inrichting waarvan zij denken dat deze beter bij Ali past. Het resultaat is.. tja, interessant. Ali lijkt er in ieder geval blij mee te zijn. Maar of het er bij hem over een tijdje nog zo uit ziet, vragen wij ons af. Bekijk hieronder alvast een fragment van de nieuwe serie.