Mamma Mia! deel 2 in 2018 naar de bioscoop

We hebben heerlijk nieuws voor de fans van de film Mamma Mia! De film met bekende hits van ABBA komt in 2018 namelijk met een vervolg naar de bioscopen, waar volgens ingewijden in ieder geval Pierce Brosnan, Meryl Streep en Colin Firth uit de eerste film uit 2008 weer aan meedoen.

Succesvolste film ooit

Het nieuws is bevestigd door Universal, die ook het eerste deel produceerden. Dat werd destijds - alweer tien jaar geleden - een enorme kaskraker. De film bracht ruim 602 miljoen dollar op en werd de op vier na succesvolste film van 2008 in Amerika. In Groot-Britannië werd het de succesvolste film ooit. Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth en Stellan Skarsgård speelden toen de hoofdrollen.

De tweede film gaat volgens ingewijden Mamma Mia: Here we go again heten en wordt geregisseerd door Ol Parker. Het verhaal zal gaan over het huidige leven van de hoofdrolspelers, maar ook over de jongere jaren. Wie de hoofdrollen voor de jongere jaren van de personages gaan spelen is nog niet bekend. De film staat gepland voor 20 juli 2018.



Wij gaan nog even terug naar die gouden ouwe film uit 2008...