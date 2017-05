Festival voorbij… wat doet de organisatie dan?

Ducos organiseert vijf festivals in een maand. Wat gebeurt er de rest van het jaar?

Je staat er niet snel bij stil als je nagenietend een festivalterrein verlaat en op weg gaat naar je bed of campingmatras: er zijn mensen die misschien morgen al met de organisatie van de volgende editie beginnen. Wat doen zij eigenlijk in zo’n jaar?

Krappe maand

We streken neer bij Ducos in Rotterdam, sinds jaar en dag bekend van Parkpop. Ducos organiseert inmiddels zelf vijf festivals, in een krappe maand van eind juni tot eind juli: Parkpop dus, net als Parkpop Downtown, Night at the Park en Divercity in Den Haag en Rotterdam Unlimited met onder meer het befaamde Zomercarnaval in de stad van Feyenoord. Voor nostalgiefestival Night at the Park moet een kaartje worden gekocht, de rest is gratis.

Guus Dutrieux leidt de zeskoppige organisatie, waarvan ook zijn vrouw Claudia Raven als artistiek directeur / programmeur deel uit maakt. Tijdens de evenementen zijn meer dan duizend mensen in touw, van security tot barpersoneel. Aan de man die Parkpop in 1981 begon de vraag: wat doen jullie de dag na Rotterdam Unlimited? Wordt er meteen uitgeslapen na een maand knallen?

Kantoor als opslag

„Twee maanden knallen”, herstelt Dutrieux meteen. „Juni en juli zijn qua organisatie de topmaanden. Maar als de laatste noten van Rotterdam Unlimited geklonken hebben staan we waar nodig de pers te woord en ruimen we op. Ons kantoor wordt dan weer één grote opslag. In augustus hebben we even vrij.”

De vaste mensen hebben in juni en juli geen vrije dagen mogen opnemen. „Nee!”, roept Dutrieux lachend als naar de mogelijkheid wordt gevraagd. Eerlijk gezegd komt het ook bij niemand op, men is het gewend en kan zich de drukke maanden zonder de drukbezochte festivals niet voorstellen. De Ducosbaas heeft zelf geen idee hoeveel uren hij in die maanden draait. „Het is veel, heel veel. Vanaf mei gaat de laptop ook mee naar huis. Je ervaart het niet zo hoor, je gaat richting een climax waarbij duizenden mensen gaan genieten. Je kunt in die maanden veel hebben.”

Als een speer

Na de welverdiende vakantie begint de inhoudelijke en financiële verantwoording van de gratis festivals. Dutrieux: „Dat moet, want we ontvangen subsidies van de gemeenten Den Haag en Rotterdam. We gaan als een speer aan de gang om alles accountantcontrole-klaar te maken. Met partners en sponsoren worden de festivals geëvalueerd, schakel je met hen al naar volgend jaar en presenteer je nieuwe plannen voor de subsidies. Dan is het al weer oktober. De gemeentes zien trouwens het belang van de evenementen in. Wij zorgen voor mensen, lol en cultuurbeleving in de steden, dus de samenwerkingen zijn fijn en ontspannen.”

Terwijl jij hoopt je schaatsen nog uit het vet te kunnen halen is programmeur Claudia al aan het inventariseren welke artiesten kunnen worden geboekt en overgehaald om naar Den Haag en Rotterdam te komen. Dutrieux: „We gaan dan soepel over naar het nieuwe jaar. De vergunningen zijn aangevraagd, we kijken naar vernieuwingen, we praten, we regelen. Langzaamaan gaan we namen van artiesten bekendmaken en de ticketverkoop van Night at the Park starten.”

Als alles is geregeld speelt Dutrieux tijdens de vijf evenementen gastheer. „Als ik het goed heb voorbereid heb ik het relatief rustig. Ik vertrouw mijn team en kan bijvoorbeeld niet door het hele centrum van Rotterdam lopen om te kijken of alles op z’n plek staat. Als hij toch eens terugdenkt aan die eerste keer in 1981… „Man man, wat een verschil. Regelgeving was er haast nog niet. Er waren nog niet eens computers en een fax. Ik deed alles met de telefoon en op de typemachine. Je had geen stagebarriers, maar simpele dranghekken. We waren toen aan het freewheelen en zijn nu een volwaardige professionele organisatie.”

Dutrieux kan zich niet voorstellen dat de maanden juli en augustus anders zullen zijn. „Dat doe ik ook niet, maar ooit komt de dag dat ik moet stoppen. Maar ach, dat zie ik dan wel weer.”

Guus over…

Parkpop Downtown

23 juni; artiesten onder meer: Therapy?, Jaskelis en Forever Saturday.

Guus Dutrieux: „Dat is nieuw en in het centrum, waardoor je nu een heel popweekend in Den Haag kunt vieren. We werken samen met de poppodia in de stad waar je ‘langs kunt zappen’ en willen laten zien dat niet alleen het Zuiderpark muziek ademt, maar heel Den Haag. Als je in de stad loopt moet je al aan Parkpop denken.”

Night at the Park

24 juni; artiesten onder meer: UB 40, Paul Young en Level 42.

„Een nostalgiefestival voor de dertigplusser die een bepaalde tijdsperiode herbeleeft. Dit jaar kan de bezoeker voor een totaalervaring bijvoorbeeld ook rollerskaten. Een festival met een gezellige sfeer die vanaf de eerste editie in 2014 heeft gewerkt.”

Parkpop

25 juni; artiesten onder meer: Broederliefde, Alison Moyet en The Baseballs.

„Den Haag is popstad nummer één en dat vieren we op Parkpop met z’n allen. Parkpop is voor iedereen, de trots van Den Haag en qua publieksaantallen een van de grootste festivals van Europa. Een breed publiek krijgt er nostalgie tot jongste ontwikkelingen en Haags talent.”

Divercity

2 juli; artiesten onder meer: Ronnie Flex, Gaye Su Akyol en Mokoomba.

„Divercity gaat om de culturele diversiteit van vandaag. Wat is er op dit moment te beleven op het gebied van muziek, dans, poëzie en letteren en wat bieden de wereldkeukens. Die diversiteit vieren we met elkaar en ook met een kinderprogramma, zowel Parkpoppubliek als een totaal ander publiek.”

Rotterdam Unlimited

25-29 juli; programma volgt spoedig.

„Als we Den Haag op z’n kop hebben gezet, trekken we in colonne naar Rotterdam. In een van de meest culturele steden van ons land vieren we daar vijf dagen lang een feestje. We bouwen met kleinere optredens op verschillende locaties de spanning op naar een spetterend einde op vrijdag en zaterdag met feesten op straat; met onder meer een grote podia op het Schouwburgplein en de van Feyenoord bekende fontein en het Zomercarnaval.”