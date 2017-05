DJ Robert 'Children' Miles (47) overleden

Miles werd geboren in Zwitserland, woonde lange tijd in Italië, maar streek uiteindelijk neer op Ibiza. Hij maakte voornamelijk trance, house en andere elektronische muziek.

Miles woonde op Ibiza en werd vooral bekend door zijn hit Children uit 1996. Dat nummer stond in de Nederlandse Top 40 op het hoogtepunt op de derde plek. In de hitlijsten van meer dan twaalf landen stond Children op 1.

Dj en trance-producer Robert Miles is dinsdag op 47-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar Miles zou al langere tijd ziek zijn geweest.

