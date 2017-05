Boze bui bracht Emma Wortelboer bij BNN

Spuiten en Slikken-presentatrice Emma Wortelboer is ervaringsdeskundige als het gaat om de BNN-VARA Talentday.

BNN-VARA houdt op 10 juni een Talentday voor jongeren die denken de nieuwe Sophie Hilbrand of Filemon Wesselink te kunnen worden. Wie deze dag met succes doorkomt, wordt toegelaten tot de BNN-VARA Academy. Met een half jaar hard werken worden de talenten volgens de omroep ontwikkeld tot mediaprofessionals. Bekende namen die aan de Academy, eerder BNN University geheten, studeerden zijn Geraldine Kemper, Tim Hofman, Frank van der Lende, Domien Verschuuren en genoemde Wesselink.

Majorettenkorps of voetbal

Een bijzondere studente was Emma Wortelboer, de 20-jarige presentatrice van Spuiten en Slikken. Zij deed de Talentday tweemaal, werd tweemaal afgewezen en belandde toch op de opleiding. Ze komt van ver, uit Manderveen achter Almelo; een dorp waar je kon kiezen tussen voetbal en het majorettenkorps (het werd voetbal). Het is een mondige dame met een eigenaardigheidje – ze doucht graag met sokken aan - en heeft een doel: het Songfestival presenteren voor heel Europa en dan misschien ook wel voor Poetin. Maar ja, dan moeten we het liedjesfestijn eerst maar eens winnen.

Emma deed als 15-jarige voor het eerst mee aan een Talentday, vooral omdat ze BNN zo tof vond. „Ik heb altijd bij de televisie willen werken, maar wel specifiek bij BNN. Er werd me echter verteld dat ik mijn havo eerst moest afmaken en een jaartje volwassener moest worden.” Bij een tweede poging was het wel raak. „Toen ben ik serieuzer aan de slag gegaan.” Ze heeft het getroffen op haar jonge leeftijd. „Ik heb geen vergelijkingsmateriaal, maar BNN-VARA is zo’n leuk bedrijf. Collega’s worden er je vrienden en iedereen is gemotiveerd.”

Een beetje chaos

Wat kunnen deelnemers aan de volgende Talentday in het BNN-VARA-pand op het Mediapark in Hilversum eigenlijk verwachten? „Vooral een leuke dag met misschien wel achthonderd tot duizend mensen uit het hele land; het is een spektakel”, zegt Emma. „Althans, ik vond dat geweldig. Iedereen komt voor hetzelfde. Als je in dit wereldje misschien iets wilt doen, laat je twijfels vallen en ga gewoon. Zelf hield ik wel van een beetje spanning, nou die krijg je. Het is een grote rollercoaster met meerdere rondes als je doorgaat. Ja, de tofste plek om te beginnen als je televisie wilt maken.” Wat je ook kunt verwachten, waarschuwt de presentatrice lachend, is een beetje chaos. „Vooral de eerste ronde, dan is het nog een soort Idols-selectie. Toen ik meedeed moest iedereen dus een kamer in. Voor een jury moesten deelnemers iets presenteren of een stukje improviseren.”

Festivalbezoeker kleedt zich uit voor Emma:

Dat gaan we dus niet doen

Dat ging bij Emma bijna mis. Ze werd voor de tweede keer afgewezen en toen schoot ze uit haar slof. „Dat weet ik nog precies!” Ze wordt meteen weer fel: „Ik kom dat kamertje in, doe een presentatietekst van 3 op Reis en een improvisatieopdracht bladiebladiebla. Zegt de jury: ‘Emma?’ Ik: ‘Ja?’ De jury: ‘Nee.’ Ik was gewoon wéér niet door en dacht ‘dat gaan we dus niet doen’. Ze vonden mijn presentatie te statisch. Daar was ik het natuurlijk niet mee eens. Ik was woest en in mijn boosheid heb ik de hele tekst spontaan opnieuw gedaan.” Toen meldden de drie mannen achter de tafel plotseling: „Okay, dit was wat we wilden zien. Dit is energie, dit is pit, je hebt het door. Poeh, dat was kantje boord. Bizar. Hoe heb ik het toen geflikt, vraag ik me nog weleens af.”

Als een van de winnaars van die voor haar gedenkwaardige Talentday, doorliep Emma de BNN University in 2015 een half jaar lang bij 101TV. „Ik kreeg met Nathan de Vries, twee regisseurs en een redactielid alle vrijheid om dingen te maken. We mochten laten zien wat we in huis hadden. Hóe vét is dat? Dat was pas leren televisie maken. Van brainstormen tot regelen, op pad gaan en monteren, alles kwam voorbij. Je leert vooral of het echt iets voor je is.”

Hoogtepunt na hoogtepunt

Het bracht haar na een jaar bij Spuiten en Slikken (‘dat vond ik helemaaaaaaal bizar’), binnenkort gaat ze voor het derde seizoen op rij het land in om items te draaien. Ze beleeft hoogtepunt na hoogtepunt, maar zal vooral het opsporen van drugslabs met een speciaal politieteam niet snel vergeten. „Ik mocht alles zien, van A tot Z.” Ze had dat als tiener in een vlekje bij de Duitse grens (Emma woont nu in Amsterdam) nooit kunnen denken. „Bij de tv werken was een droom, en dan per se bij BNN. Dat dat me is gelukt, ik heb het waargemaakt.” Toch hoeft ze niet lang na te denken als je haar vraagt wat ze nu zou doen als ze haar boze bui voor de jury niet had benut: „Ik denk dat ik geschiedenisleraar was geworden.”

Tips van Emma

Wat adviseert Emma Wortelboer deelnemers aan de komende Talentday?

1

„Bereid jezelf niet té goed voor. Zorg ervoor dat je niet alles tot in de puntjes hebt uitgewerkt, maar laat het over je heen komen op de dag zelf. Doe er dingen op je gevoel.”

2

„Kom wel met ideeën, maar vooral met heel veel motivatie en zin. Laat zien dat je pit hebt.”

3

„Ga op 10 juni plezier hebben. Je moet het gewoon leuk vinden, anders is de Talent Day niets voor jou.”

4

„Realiseer je dat dit een belangrijk moment is waarop je kunt laten zien wat je te bieden hebt. Die momenten zijn er niet zo vaak.”

5

„Hou jezelf niet tegen, hou jezelf niet in. Het maakt niet uit, wat kan je gebeuren? Anders roep je later: fuck, had ik dat nou maar gezegd.”

Je aanmelden voor de Talentday kan vandaag de hele dag nog: bnnvaraacademy.nl.