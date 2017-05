Ariana Grande zingt 'gevaarlijk' goed in Ziggo Dome

Zondagavond 14 mei was de Amsterdamse Ziggo Dome gevuld met roze ballonnen, (fake) dollarbiljetten en duizenden gillende meisjes. Superster Ariana Grande is in Nederland voor haar Dangerous Women Tour en wist met haar gouden keel feilloos noot na noot te raken. Dat Ariana niet zomaar een kindsterretje is bewees ze zondagavond wel in de concerthal. „Überhaupt het hele optreden was geweldig! Ze heeft zo'n aparte stem en ze kan ook nog eens heel goed dansen", aldus megafan Jessie (15).

Bekend van kinderserie Victorious

De 23-jarige Amerikaanse Ariana Grande begon haar carrière al op jonge leeftijd en richtte zich eerst vooral op acteren. Al snel combineerde ze het acteren met zingen en speelde ze in diverse musicalproducties. Ariana werd bekend bij het grote publiek door haar rol als Cat Valentine in de serie Victorious. In 2013 brak ze door als zangeres met haar debuutalbum Yours Truly. Een jaar later volgde haar album My Everything en ze scoorde hits met Problem, Break Free, Bang Bang, One Last Time en Love Me Harder. In 2016 verscheen Dangerous Women met onder andere Into You en Side to Side. Ariana is samen met Adele de eerste artiest in de geschiedenis waarvan drie nummer in de top 10 van de officiële Amerikaanse hitlijst hebben gestaan. De jonge zangeres werkte samen met Nicki Minaj, Jessie J. en The Weekend en heeft ook nog eens zo'n 105 miljoen volgers op Instagram.

Ziggo Dome gevuld met duizenden look-a-likes

Terug naar zondagavond. Ariana is vooral populair bij jonge tienermeiden en de Ziggo Dome is dan ook afgeladen met mini Ariana look-a-likes, die zich kleden in zwarte rokjes en de bekende Ariana Grande-kattenoortjes dragen. Alcohol wordt er deze avond niet verkocht, want de gemiddelde fan is zo'n 15 jaar oud. Haar fans doen er alles aan om Ariana van dichtbij te kunnen zien en sommige meiden lagen al vanaf 08.00 's ochtends in de stromende regen voor de deur van Ziggo Dome te wachten. „Ik was hier vanochtend om 11.00 uur en dat was eigenlijk een beetje te laat. Woensdag ga ik weer naar haar concert, maar dan kom ik nog eerder hoor. Over een paar weken ga ik naar Parijs en ook dan ga ik weer naar haar concert", aldus Esmeralda (22), fan van het eerste uur. „Het is het echt waard, haar stem is zo goed, ze kan heel goed live zingen", zegt Esmeralda tegen Metro.

'Ariana is een jonge Mariah Carey'

Ariana is een popster van niveau en weet haar fans 1,5 uur te vermaken met haar multitalent. De popdiva zingt inderdaad superzuiver en waar haar collega's wel eens playbacken, lukt het Ariana om alles live te zingen! Daarnaast weet ze er ook heel wat strakke dansmoves uit te gooien, en dat allemaal op extreem hoge naaldhakken. De popdiva wordt al regelmatig vergeleken met Mariah Carey vanwege haar gouden keeltje. Net zoals Mariah Carey beschikt Ariana over de hoogste vrouwelijke zangstem, een sopraan, en ze heeft een stembereik van vier octaven. „Haar stem is zo ongelofelijk goed. Ze is een jonge Mariah Carey eigenlijk, qua stijl en muziek. Ze heeft de zelfde soort R&B vibes gemixt met rapmuziek", aldus de 25-jarige Nick.

Tijdens het R&B nummer Moonlight zingt het tieneridool wederom loepzuiver en als je je ogen dicht doet lijkt het inderdaad soms net alsof je naar Mariah Carey luistert.

Donker begin van de show

Alhoewel je een 'grande' opening zou verwachten bij de popster, moest de show even opwarmen. Het eerste gedeelte van het concert is vrij donker, waardoor het af en toe vanuit de zaal moeilijk is om de kleine popidool überhaupt te zien. Halverwege de avond valt het doek en is de band die eerst achter de gordijnen stond ineens zichtbaar. Voor de fans barst de show pas echt los bij het nummer Greedy, Ariana staat vol in de spotlights en er dwarrelen honderden (fake) dollarbiljetten naar beneden. Iets later vallen er honderden roze ballonnen naar beneden, die net als de dollarbiljetten door 'gretige' fans worden meegenomen als aandenken aan deze avond. Het tweede gedeelte van de show speelt zich vooral vooraan op het podium af, waardoor het danstalent van Ariana en haar dansers nog beter zichtbaar is.

Lees ook: Driedubbel platina voor Ariana Grande

Extra effecten

Ariana zong al haar grote hits als Into You, Focus, Love Me Harder en Dangerous Woman. Tussen de nummers door zien we vooral veel visuals van haar videoclips. Ook worden er grafische silhouetten getoond van knuffelende hetero- en homoseksuele stellen en hiermee maakt Ariana duidelijk dat ze zich inzet voor LGBT-rechten. Ariana verliet zelfs de katholieke kerk, omdat haar homoseksuele broer niet meer welkom was in de kerk.

Lees ook: Donuts likken uit steun voor Ariana Grande

De popster is bij haar fans niet alleen geliefd om haar fantastische stemgeluid, ook haar kledingstijl wordt geadoreerd. En oke, als we heel eerlijk moeten zijn hadden we daarom ook iets meer spetterende outfit-wissels van de popster verwacht. Aan het einde van de avond weet Ariana qua kleding toch nog de show te stelen als zij onverwachts nog voor een laatste keer op het podium verschijnt in een prachtige zwarte glitterjurk en haar hit Dangerous Woman vertolkt.

Ariana's stemgeluid is ongekend en wat ons betreft is de vergelijking met Mariah Carey geheel terecht. Wij begrijpen best dat haar fans twee keer naar haar concert gaan, want de stem van Ariana verveelt niet snel. Op 16 mei staat de superster nog een keer in de Amsterdamse concerthal en mocht je het gemist hebben, er zijn nog kaarten!