André Hazes: ‘Mijn vader? Wat een lul, haha’

Een zoon, een nieuw album (Wijzer), twee keer Ahoy: het gaat uitstekend met André Hazes. Met Metro gaat hij in op het succes. En op nieuwe songteksten, waarbij zijn vader ‘als lul’ ter sprake komt. Hoe dat zit…

André Hazes spreken in Rotterdam is één, dat doen op de maandag dat Feyenoord op de Coolsingel had moeten staan - maar de Maasstad treurde - is twee. „Moon (vriendin Monique, red.) baalt, ze wilde er nu bij zijn”, zegt André, die zijn naamtoevoeging 'junior' naar zijn in oktober geboren zoon heeft verschoven. „Ajax is mijn club, maar ik hoop oprecht dat Feyenoord het niet verknalt. En tja, ik woon nu in Rotterdam hè, de stad van mijn meisje. Is dat echte liefde of niet? Maar we hebben afgesproken dat onze kleine geen Nederlands clubtenuetje gaat dragen.”

De Feyenoordwens kwam uit, maar dit is de week van de zanger (23) zelf. Vrijdag verschijnt zijn album Wijzer, een titel die volgens de zoon van de in 2004 overleden grootste volkszanger van Nederland daadwerkelijk op zijn leven van toepassing is. Het gaat hem voor de wind. Zijn vorige plaat werd al goud, hij verkocht AFAS Live twee keer uit en vorige week maakte André Hazes zijn tweede Rotterdam Ahoy-concert bekend. Voor de eerste keer Ahoy, dit najaar, is geen kaart meer te krijgen.

Liever Ahoy dan Ziggo

Ook weer Rotterdam… „Puur door jeugdsentiment”, legt Hazes uit. „Mijn vader stond er 21 keer. Dat doet me wat. Als jochie mocht ik André’s kleedkamer in, ik heb het van dichtbij meegemaakt. Dat is straks diezelfde kleedkamer heb, vind ik super.” Hazes mocht zelfs kiezen: Ziggo Dome of Ahoy. Hij hoefde niet lang na te denken. „Iedereen gaat naar Ziggo Dome en Ahoy is op dit moment een vergeten kindje. Dat vind ik zonde voor zo’n magische zaal.”

Zeker de laatste twee jaar gaat de artiest als een komeet. Zo werd hij tv-presentator van Het Rad van Fortuin, maar vooral als zanger werd Hazes plots serieuzer genomen. „Het is nog steeds onwerkelijk. Ik denk er niet te veel over na, want dan moet ik mijn veters strakker trekken om niet naast mijn schoenen te gaan lopen. Gelukkig heb ik mensen om me heen, die me met beide benen op de grond laten staan. Moon en mijn team.”

Zijn optredens in De Beste Zangers van Nederland en de single Leef betekenden de definitieve doorbraak. „Leef is voor mij wat mijn vader met Een Beetje Verliefd had, de hit van mijn leven.” Dat nummer zingen Ajaxsupporters zelfs voor hun keeper: ‘Onananana, Onananana, pakt alles wat ie kahahaaaan’. „Geweldig”, vindt Hazes. „Ik ben eerlijk gezegd benieuwd wie daarmee begonnen is. Die persoon wil ik ontmoeten. Wel de échte bedenker hè, ik wil geen bullshit.”

Rijmwoorden zoeken

Leef leverde Hazes kilometers en talloze optredens op, maar werd voor hem geschreven. Voor Wijzer heeft hij zelf de tekstpen opgepakt, onder meer voor de eerste single Ik Haal Alles Uit Het Leven. Waar zijn vader putte uit een rijmwoordenboekje, zoekt André online weleens naar rijmwoorden, geeft hij toe. Wat anders is: elk lied dat hij tot nu toe uitbracht, had ook zijn pa moeten kunnen zingen. Nu niet meer. „Het mag nog steeds, wat Hazes is een sound waar ik niet te ver van moet afwijken; maar Wijzer klinkt toch nieuwer en heeft een eigen sound. Puur, rauw, inclusief scheurende gitaren. Wat de Hazessound toch is, wil ik op weg naar Ahoy op camera vastleggen.”

Het irriteert hem dat mensen zijn genre ‘makkelijk’ vinden. „Dan zeggen ze dat iedereen met vier bier op dit ook kan maken en zingen. Nou, echt niet. Laat mensen Leef proberen: ik geef je op een briefje dat iedereen op z’n bek gaat. Ik kan het zingen na heel veel timing oefenen. De Hazessound is mijn kind, ik kan het dromen.”

Hazes vindt Wijzer gedurfder dan wat hij eerder maakte. „Het vorige album was vooral positief, nu minder. Ik zing over het leven, wat je meemaakt en mee kunt maken. Tja, dat is niet alleen maar positief.” Dat dat nu door drommen mensen wordt beluisterd, doet hem meer dan goed. „Niet serieus worden genomen is het kutste gevoel dat er is. Marcel Fisser heeft me gescout en bij De Beste Zangers gehaald. Dat zal ik nooit vergeten en daarom is hij mijn bandleider. Door hem sta ik nu in grote zalen voor allerlei mensen, van joggingpak tot smoking.”

Metro raadt, André over de teksten

‘Je leeft je eigen leven, maar ik nog het meest’ (uit Ik Haal Alles Uit Mijn Leven). Over zijn moeder Rachel en zus Roxeanne met wie hij geen contact meer heeft?

„Nee, echt niet. Het betekent ‘doe jij lekker je ding, maar als er één iemand zijn eigen gang gaat ben ik het wel’. Het gaat over mezelf. Iedereen mag iets tegen me zeggen, maar het is aan mij om er wel of niet iets mee te doen. Sinds ik mijn eigen leven leid, gaat het goed en maak ik stappen.”

‘Steeds weer, iets brengt ons altijd samen; jij bent er elke dag’ (uit Steeds Weer). Over zijn vader?

„Fout! Dat denken er meer. Het gaat echter over Italiaanse muziek. Hazes is vrij Italiaans. Veel van mijn liedjes hebben een dramatische Italiaanse sfeer.”

‘Nu zie ik de ziel van mijn bestaan, maar ik kan je niet beloven dat ik nooit meer naar een ander kijk’ (uit Wijzer). Over vriendin Monique?

„Tuurlijk. Ik heb altijd honger, maar ik eet wel thuis.”

‘Vanaf vandaag ben jij mijn nummer één. M’n leven niet compleet tot jij verscheen’ (uit Jij Alleen). Over zoon André jr., een nummer dat André’s vader nooit voor hem schreef?

„Zeker! En klopt, Kleine Jongen was er al voor ik geboren werd. Wat een lul hè, mijn vader haha. Bij Kleine Jongen was ik nog slechts een vieze gedachte. Maar serieus: dat hij nooit over me zong, heb ik altijd raar gevonden. Dat er voor mijn zus wel een liedje was, deed me lange tijd best wat.”