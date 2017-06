Profiel: Tom Cruise is 'larger than life'

Geen Hollywoodster zo groot, machtig en mysterieus als Tom Cruise, die vanaf donderdag voor de tweede keer te zien is als Jack Reacher. Dit is waarom.

Hij heeft succes

Top Gun (zijn grote doorbraak), The Color Of Money, Rain Man, A Few Good Men, Interview With The Vampire, Jerry Maguire, Vanilla Sky, Minority Report, War Of The Worlds, de eerste Jack Reacher en de vijf Mission Impossible-films brachten allemaal meer (of veel meer) dan 100 miljoen dollar op.

Hij is controversieel

Toen hij ooit in een interview vertelde dat Scientology, een door velen als een sekte beschouwde beweging waar Cruise sinds 1990 bij aangesloten is, hem ‘genas’ van zijn dyslexie kreeg hij de halve medische wereld over zich heen. Dat gebeurde opnieuw toen hij moderne psychiatrie veroordeelde als ‘een nazimethode’.

Hij doet zijn stunts het liefst zelf

Voor Mission Impossible: Rouge Nation hing hij acht takes lang aan een vrachtvliegtuig, volgens Cruise zijn gevaarlijkste stunt ooit. Regisseurs en collega’s zijn onder de indruk: Zijn conditie is fenomenaal”, aldus MI-tegenspeler Simon Pegg. “Hij durft dan ook meer risico's te nemen dan andere acteurs in actiefilms.”.

Hij is knettergek

Op 23 mei 2005 verscheen hij als gast in de beroemde talkshow van Oprah Winfrey, voor een studio vol met hysterische fans. Cruise, die zelden interviews geeft, liet zich opjutten door het joelende publiek en sprong als een doorgedraaide kikker op en van zijn stoel. Tussendoor ging hij, zijn vuisten ballend, op zijn knieën. Reden: hij was verliefd op Katie Holmes.

Hij had een moeilijke jeugd

Tom Cruise heeft te lijden gehad onder zijn vader, die inmiddels overleden is en van wie zijn moeder scheidde toen Tom 12 was. „Hij was een bullebak en een lafaard”, aldus Cruise ooit. „Het type dat als er iets mis gaat zijn kinderen een pak slaag geeft. Soms zorgde hij even dat je je veilig voelde, om vervolgens, ‘bam!’, toe te slaan. Ik was nog heel jong toen ik zag dat hij onbetrouwbaar was.”

Hij werkt ongenadig hard

Een werkdag van twintig uur, ook nu hij 54 is draait Cruise er naar verluidt zijn hand niet voor om. „Ik geef altijd alles”, zei hij ooit. „Daarom werk ik zo hard. Ik vertel jonge acteurs altijd dat ze er bovenop moeten zitten. Zo ingewikkeld is dat niet. Je moet altijd zorgen dat je honderd procent voorbereid bent.”

Hij heeft een groot hart

Toen hij in 1996 rondreed in Santa Monica en zag dat de 23-jarige Braziliaanse Heloisa Vinhas slachtoffer werd van een gewelddadige straatroof, sprong hij uit zijn auto om haar te helpen. Hij belde een ambulance die hij volgde naar het ziekenhuis en hij betaalde – Vinhas bleek onverzekerd – haar ziekenhuisrekening van 7000 dollar.

Hij is puissant rijk

Niet zelden bedingt hij - dat kan als je hoofdrolspeler en producer ineen bent - dertig procent van de recette. Zo liepen zijn verdiensten bij met name de Mission Impossible-reeks enorm op. Volgens Amerikaanse zakenbladen heeft Cruise momenteel zo’n 500 miljoen dollar op zijn rekening(en) staan.

Tom Cruise' nieuwste film Jack Reacher: Never Go Back draait vanaf donderdag 20 oktober in de Nederlandse bioscoop.