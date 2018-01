In Rotterdam leidde Wilders zaterdag de eerste van een reeks demonstraties die hij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft georganiseerd. PvdA en DENK waren op de been voor een tegendemonstratie.

Nederland weer van ons was de inmiddels bekende slogan tijdens de protestmars in het centrum van de havenstad. De eerste aanhangers van enkele honderden in totaal waren al vroeg op de been even als de nodige politie. Wilders zelf was een klein halfuurtje aanwezig.

Drie punten

Wilders gaat met zijn protesten tegen drie dingen in: Rutte 3, de islamisering van Nederland en discriminatie van Nederlanders. In Rotterdam richtte hij zich specifiek op de huidige burgemeester van de stad Ahmed Aboutaleb.

Aboutaleb liet zich eind 2017 ontvallen dat hij salafist is en dat elke moslim dat een beetje is. Sinds die uitspraken is Wilders klaar met de PvdA'er als burgervader van Rotterdam. Verder wil hij ook Essalammoskee sluiten.

Onder de demonstranten zaten ook een aantal Vlamingen, die zich onder aanvoering van Vlaams Belang-leider Filip Dewinter kwamen melden om hun solidariteit te uiten.

Oranje-wit-blauw

Hoewel de demonstratie vreedzaam verliep en er ook geen aanvaring was met de tegenstanders, viel er wel een ding op. Er waren ook mensen met een oranje-witte-blauwe vlag aanwezig. Deze wordt geassocieerd met de NSB.

