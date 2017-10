Student Glenn wil de foodsector veranderen

Je kent het wel, eigenlijk geen tijd om te lunchen dus maar even een snelle hap. Of het ontbijt schiet erbij in omdat je snel naar je werk of school moet. De Rotterdamse student Commerciële Economie Glenn de Wild wil daar met zijn startup Bloom Foods een eind aan maken. Zijn futurefood moet ook mensen die geen tijd hebben helpen aan een verantwoorde maaltijd.

Dankzij 24kitchen

„Zo’n twee jaar geleden zat mijn vrouwelijke huisgenoot 24Kitchen te kijken, toen er een verhaal voorbijkwam over dit soort shakes in Amerika. Vooral webdevelopers en gamers namen een vervangende verantwoorde maaltijdshake in plaats van pizza”, vertelt Glenn in zijn kantoor in het CIC innovatiecenter in hartje Rotterdam. „Dat trok mijn aandacht en ben op onderzoek uitgegaan. Zelf heb ik totaal geen voedingsachtergrond, dus dat was nog best lastig.”

Na een zoektocht langs fabrieken in onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland kreeg hij een beter beeld van wat een goede, verantwoorde maaltijdshake moet bevatten. „Wij hebben een heel ander product dan de afvalshakes die je bij de drogist koopt. Daar kun je niet op leven. Onze shake is completer en bevat 35 essentiële ingrediënten. Hij is ook 100 procent vegan en belast zo min mogelijk het milieu. Dierlijke ingrediënten hebben we bewust niet voor gekozen. Als iedere Nederlander een dag minder vlees zou eten, dan scheelt dat de uitstoot van een miljoen auto’s.”

Veel animo

Sinds anderhalf jaar is de shake in een pilotfase. „We hebben de richtlijnen aangehouden van de European Food Safety Authority. Ook hebben we diëtisten en personal trainers laten meekijken. Inmiddels hebben we al tienduizenden shakes verkocht aan onder meer zakenmannen en agenten. In plaats van een balletje of fastfood langs de weg nemen ze nu een shake. Die is in 60 seconden klaar en vervangt een gewone maaltijd.” Overigens is het volgens Glenn niet de bedoeling alle maaltijden te vervangen door een shake. „Dat raden wij, net als diëtisten, af.”

Zijn product wekt inmiddels ook de interesse van investeerders. „Een grote multinational die actief is in de voedingsindustrie heeft een investering gedaan van 200.000 euro. Dankzij hun netwerk in meer dan tachtig landen kunnen we groeien en van het geld meer voorraad inkopen. Want nu gaat het zo hard dat mensen die bestellen een week moeten wachten”, legt Glenn uit. Hij is ontzettend blij met de komst van de investeerder. „De afgelopen jaren leefde ik van 40 euro per week en stopte alles in dit bedrijf. Even geen feesten en weekendjes weg, maar 80 tot 90 uur hier mee bezig.”

Ambities

De reacties op het product van gebruikers stimuleren hem om door te gaan. „Het klink misschien gek een shake die een complete maaltijd vervangt, maar als mensen hem eenmaal op hebben en merken dat ze er energie van krijgen is die drempel weg.” Hij denkt dan ook dat in de toekomst meer mensen dit product gaan gebruiken. „We zitten hier nu nog met een handjevol mensen, maar ik denk dat we over vijf jaar met zeker honderd medewerkers zitten.”