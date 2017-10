Proef: meer Rotterdamse horeca open in de nacht

Burgemeester Aboutaleb is in gesprek met bewoners en horecaondernemers van de Nieuwe Binnenweg over een proef om ’s nachts langer open te mogen. Bewoners en ondernemers wordt gevraagd tot hoe laat de cafeetjes uiterlijk open moeten blijven, in welke maanden van het jaar de proef moet plaatsvinden en of ze de proef überhaupt zien zitten. Doel van de proef is te meten wat het effect van latere sluitingstijden op het leefklimaat in de buurt is. Eind deze maand gaat het voorstel naar de gemeenteraad.

Nog niet uitgepraat

Eerder vroegen D66-raadslid Jos Verveen en gebiedsvoorzitter Suardus Ebbinge (D66) om zo’n proef voor cafeetjes in het centrum omdat ze denken dat dit levendigheid maar ook rust brengt in het nachtleven. „Als je iedereen tegelijk op straat zet omdat de tent om 2.00 dicht moet, krijg je meer lawaai. Dan praten mensen langer door omdat ze nog niet uitgepraat zijn.”

„Wij zijn blij met de proef”, zegt voorzitter Iris Wulffraat van de Rotterdamse afdeling van Horeca Nederland. „Wij willen weten hoe het zit. De onderzoekers van de burgemeester gaan van deur tot deur om bewoners en ondernemers in de buurt van de Nieuwe Binnenweg te vragen wat ze van de latere sluitingstijden vinden.”

Het nieuws voor de proef komt op een raar moment omdat de burgemeester vorige week nog aan de gemeenteraad schreef dat hij een slot op het aantal horecazaken met een nachtvergunning wil. Hij zegt dat hij dan onvoldoende politieagenten ter beschikking heeft om diep in de nacht de orde te handhaven. Nu zijn er gemiddeld 35 tot 50 agenten bij horeca op de been tijdens de drukste uitgaansavonden, doorgaans vrijdag en zaterdag. Ze zijn dan bezig met het beheersen van luidruchtig en wildplassend uitgaanspubliek, zo schrijft de burgemeester, bijstand te verlenen aan mensen die teveel drugs of drank op hebben en het inrekenen van agressieve klanten aan de deur van horecazaken die soms zelfs een wapen op zak hebben.

„Als de politie hier eens per twee maanden aan de deur is, is dat veel”, reageert eigenaar Joris van Dongen van dancing Club Vibes aan de Westersingel. „We bellen de politie alleen als de portier een klant niet weg krijgt omdat die bijvoorbeeld doorgesnoven en gewelddadig is. Het kan ook niet anders want onze portier mag geen geweld gebruiken.”

Snel om tafel

Van Dongen heeft ook café Stalles om de hoek op de Nieuwe Binnenweg, en is blij met de proef. ‘Ik ga straks om de tafel met de stadsmarinier om erover te praten.’

Verveen is blij dat de proef er komt maar zegt ook dat deze lang op zich heeft laten wachten. „De burgemeester doet dit onder druk van de gemeenteraad. Een meerderheid heeft hem immers verzocht om een proef met later sluiten te doen.”

Zo’n verzoek is overigens niet vrijblijvend. In de wet staat dat de gemeenteraad prioriteiten kan stellen die de burgemeester in zijn veiligheidsbeleid moet opnemen.