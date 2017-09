Rotterdam klaar voor wedstrijd tegen City

Na 14 jaar en 10 maanden wachten mag Feyenoord vanavond weer aantreden in de groepsfase van de Champions League. Manchester City is de tegenstander en Rotterdam kan niet wachten tot de aftrap. Supporters en de horeca maken zich op voor een prachtige dag.

„Ik heb meteen kaarten besteld toen de verkoop van start ging. Mijn zwager en ik willen geen seconde missen”, vertelt René Vliet. „We hebben hier jaren op moeten wachten en het is prachtig dat Feyenoord weer op het hoogste podium mag schitteren.” Het idee dat de Champions League-hymne vanavond door De Kuip zal schallen bezorgt hem nu al kippenvel. „Het is het hoogste podium dat er is.” Vliet hoopt op een gelijkspel. „Manchester City is een geweldige ploeg, maar met hard werken moeten we de boel toch dicht kunnen houden en hopen op een punt. Of misschien zit er wel een stunt in, kijk maar naar vorig jaar tegen Manchester United.”

Na het kampioenschap, dat groots werd gevierd in de stad, is ook Rik Peters klaar voor vanavond. „Feyenoord moet de Europese eer van Nederland gaan redden, want in Amsterdam en Eindhoven verzaken ze dit jaar een beetje.” Ook hij droomt stiekem van een stunt tegen City. „Een puntje of misschien wel drie zou wel lekker zijn. Derde worden in de poule zou al knap zijn.” Dat Nicolai Jørgensen ontbreekt, is volgens Rik wel een aderlating. „Aan de andere kant, Kramer kennen ze niet in Engeland. Wie weet werkt dat in ons voordeel.”

Met vrienden kijken

Ricardo Bels hoopt ook op een stunt van zijn cluppie. „Ik heb helaas geen kaarten, maar ik ga met vrienden in de stad kijken. We hebben niet echt een vaste plek, maar we gaan gewoon naar waar het gezellig is.” Hij heeft in ieder geval donderdag vrijgenomen van zijn werk. „Want of we nu winnen of verliezen, er is altijd een reden om een drankje te doen, haha. Laat City nu maar komen.”

Ook de kroegen in de stad bereiden zich voor op een mooie avond. Zo gaan bij diverse zaken op het Stadhuisplein de deuren vanmiddag al open voor een feestje. „Wij zetten schermen neer in de Skihut en café De Beurs”, vertelt Danielle Blom van Sfeerhoreca. „Het feest begint bij ons ’s middags om 14.00 uur al. Met een dj en een buitenbar gaan we het gezellig maken. En natuurlijk hangen we de Feyenoordvlaggen uit. We zetten alles klaar om het mensen naar de zin te maken.”

Naast het Stadhuisplein kun je ook in de Oude Haven terecht om de wedstrijd te bekijken. Plan C zet een groot scherm neer voor de supporters die geen kaartje hebben weten te bemachtigen. Café de Oude Sluis in Delfshaven heeft ook een speciaal evenement, waarbij supporters gezellig onder het genot van een drankje kunnen kijken op een van de schermen.