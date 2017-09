Raad boos op Rotterdamse milieuzonewethouder

De PvdA en de VVD in de Rotterdamse gemeenteraad verwijten de wethouder die de vorig jaar milieuzone invoerde, Pex Langenberg (D66, mobiliteit) onbehoorlijk bestuur. Reden is dat hij midden in de zomervakantie een nieuw verkeersbesluit publiceerde waarin staat dat oude benzineauto’s de milieuzone niet in mogen, terwijl de rechter had geoordeeld dat dit juist wel mag. Over anderhalve week gaat hij al boetes uitdelen.

Rechter genegeerd

Reden voor de rechter om tot zijn oordeel te komen is dat het om maar circa 500 klassieke auto’s gaat. Die dragen volgens de rechter niet aantoonbaar bij tot de vervuiling van de stad door de uitstoot van roet en andere schadelijke stoffen.

Maar dat oordeel besloot Langenberg naast zich neer te leggen. „Terwijl heel Rotterdam op vakantie was voerde hij opnieuw een verbod in op die auto’s”, zei PvdA-raadslid Barbara Kathmann. „Ze wisten van niks.”

Volgens raadslid Jan Willem Verheij van de VVD had Langenberg de Rotterdammers die een oud Eendje of Kevertje bezitten op zijn minst voldoende tijd moeten geven om kennis te nemen van het nieuwe verkeersbesluit waardoor hun auto’s toch weer verboden worden. „Ik heb berichten van mensen die vandaag pas de brief van de gemeente gehad hebben dat ze er volgende week niet meer in mogen. Dat is te kort dag. Het ergste is nog dat de rechter eerder oordeelde dat de gemeente Rotterdammers niet op tijd geïnformeerd heeft over de invoering van de milieuzone. Nu maakt u dus dezelfde fout opnieuw.”

Volgens Langenberg zijn de eigenaren van oldtimertjes in Rotterdam juist heel goed op de hoogte van zijn nieuwe verkeersbesluit, gezien de rechtszaken tegen de gemeente die sommigen daarom willen starten.

Probleem is wel dat autobezitters die nu pas een ontheffing aanvragen omdat zij nu pas kennis genomen hebben van het hernieuwde verbod op hun auto in de milieuzone deze mogelijk te laat krijgen. „Terwijl de gemeente al vanaf 18 september boetes gaat uitdelen”, aldus raadslid Tom Weerdemeester van de SP.

Ontheffingen

Volgens Langenberg krijgen alle aanvragers binnen een week hun ontheffing. Om hoeveel aanvragen het gaat is niet duidelijk. „Langenberg noemt geen cijfers. Dus het moet achteraf blijken of dit gaat lukken”, aldus Weerdemeester.

Fractieleider Samuel Schampers van D66 schoot uit zijn slof tijdens de raadsvergadering en beschuldigde de VVD ervan ten koste van de gezondheid van de Rotterdammers voortdurend tegen de milieumaatregelen te zijn geweest. Volgens hem mogen ‘honderd oude auto’s’ de verlaging van roet met 29 procent sinds de invoering van de milieuzone in Rotterdam niet tegenhouden, en moet de VVD zich realiseren ‘dat 21 procent van alle bronchitismeldingen wordt veroorzaakt door roet in de lucht’.

Maar daarmee schept de D66-fractieleider een vals beeld van de werkelijkheid, schamperde Kathmann van de PvdA. „Het zou mooi zijn als maar om honderd auto’s, maar dat is natuurlijk niet zo.’ Op de valreep nam de gemeenteraad een motie van VVD’er Verheij aan om de sloopregeling de komende jaren te verlengen. Daarbij krijgen Rotterdammers die hun oude, meer vervuilende auto naar de sloop brengen een bedrag voor de aankoop van een nieuwe auto. Opmerkelijk was dat de fractie van D66 deze niet wilde steunen. Volgens Schampers omdat deze teveel geld kost. „En de hoeveelheid geld is eindig.”,

Komend jaar dient het hoger beroep van de gemeente tegen het oordeel van de rechter waarin staat dat oude benzineauto’s wel de milieuzone in mogen. Een motie van de PvdA en de VVD om deze wagens tot de uitspraak van de hoogste bestuursrechter toe te laten haalde het niet. Volgens Schampers van D66 is dat maar goed ook. De rechter is volgens hem ‘op de stoel van de wethouder gaan zitten’ door het oorspronkelijke verkeersbesluit van de wethouder aan te passen en oude benzineauto’s wel in de milieuzone toe te staan.

Dure advocaten

De gemeente Rotterdam spendeerde al 60.000 euro aan de inhuur van juristen en advocaten buiten de gemeentelijke organisatie. Deze moesten de gemeente bijstaan in rechtszaken tegen de milieuzone. Dit jaar geeft de gemeente in totaal 860.000 euro uit aan de milieuzone, zo schrijft de wethouder in een brief aan de raad. In 2015 en 2016 besteedde de gemeente daar 5 miljoen euro aan. Dat geld ging op aan personeel, camera’s, verkeersborden, communicatie en informatietechnologie.