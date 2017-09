Petitieoorlog om stukje grasveld naast Markthal

Rondom het grasveld naast de Rotterdamse Markthal is een ware petitieoorlog ontstaan. Voor en tegenstanders van het behoud van het stukje groen vliegen elkaar digitaal in de haren. Tot nu toe hebben de tegenstanders meer digitale handtekeningen binnengesleept. Op het grasveld moet een flat met de naam Rotta Nova verrijzen van 70 meter hoog.

Eigenaar Gilbert Seth van de gelijknamige poffertjeskraam op de Hoogstraat begon maandag zijn petitie om het grasveld voor zijn deur te behouden. Hij vreest dat er met de komst van de Rotta Nova er geen klant meer op zijn terras gaat zitten. „En dan ga ik hier gewoon kapot”, treurt de eigenaar. Naast het opzetten van een petitie heeft hij ook, samen met een groep bewoners van de Markthal, een advocaat in de arm genomen. „De gemeente moet de portemonnee trekken en dit stukje groen behouden.”

Maar niet iedereen is het daar mee eens. De website RTM XL, voorstander van nieuwbouw in Rotterdam, is een petitie gestart voor de bouw van de Rotta Nova. „Dit is een plek midden in de stad met al veel open ruimte er omheen, waar stedelijke verdichting van enorm belang is voor de beleving van de stad, en voor het draagvlak van grootstedelijke voorzieningen in de omgeving, zoals de Markthal en de horeca aan de Hoogstraat”, zo stellen de initiatiefnemers. Wel vinden zij dat naast de bouw van de nieuwe flat ook moet worden gekeken naar extra groen in het centrum.