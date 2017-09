Weer 100.000 volgers voor Rotterdams gelukkigste man

Ploppende bierdopjes in huize Kristel in Rotterdam. Danny raakte drie weken terug zijn ruim 100.000 volgers op Facebook kwijt door een verlopen mailadres, maar sinds dinsdag heeft hij alle volgers op Kom Ie Uit Rotterdam Dan? weer terug. Dankzij hulp van De Social Media Monteur uit Rotterdam.

Sneu

„Zij lazen mijn oproep in een artikel en nodigden me uit voor een gesprek. Ze vonden het zo sneu”, vertelt Danny. Een verlopen mailadres zorgde ervoor dat zijn Facebookpagina on hold werd gezet. „Na afloop beloofden ze me ermee aan de slag te gaan, want ook zij vonden het wel vreemd. Ze wilden dat gratis doen, echt tof.”

Dinsdagavond lag hij met zijn vriendin in bed toe hij probeerde op zijn eigen persoonlijke Facebookpagina te komen. En dat lukte. „Ik had al een nieuwe pagina opgezet en beheerde die via het account van mijn vriendin. Maar dat het nu weer werkt, maakt mij wel de gelukkigste man van Rotterdam, haha.”

Knallen

Nu de pagina weer in de lucht is, gaat Danny weer ‘ouderwets knallen’. „We zijn weer terug. En ik heb hele mooie plannen voor de toekomst die ik nu weer kan oppakken.” Wel heeft hij maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. „Ik heb gelijk een ander mailadres aan mijn Facebook gekoppeld. Ook heb ik mijn vriendin medebeheerder gemaakt.”