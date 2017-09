Arrestaties voor verkrachting bezoeksters Club Vie

De politie heeft de afgelopen weken opnieuw Rotterdammers gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij de verkrachting van jonge vrouwelijke bezoekers van Club Vie aan de Maas. Het gaat om drie mannen. Dat bevestigt woordvoerder Jeichien de Graaff van het Openbaar Ministerie.

Aangiftes

Het OM doet onderzoek naar acht aangiftes van aanranding en verkrachting van vrouwen die Club Vie bezocht hadden. Deze zijn mogelijk gepaard gegaan met drogering. In een gemeentelijke rapportage staat dat er sprake is van elf meldingen van aanranding en verkrachting tussen januari 2016 en juli 2017. Drugs zou in de drankjes van de bezoeksters van Club Vie gedaan zijn. Bewijs daarvan ontbreekt zover bekend vooralsnog.

„Elke aangifte wordt apart onderzocht”, aldus de woordvoerder van het OM. Per aangifte heeft de politie meerdere personen aangehouden. Exacte aantallen wilde de woordvoerder niet noemen. Twee of drie van de acht aangiftes zijn reeds geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Twee of drie aangiftes zijn nog in onderzoek. Nog twee of drie zaken komen voor de rechter. De data van de rechtszittingen zijn nog niet bekend. „Geen van de verdachten zit vast”, aldus de woordvoerder.

Niet in club zelf

De arrestaties leidden tot ‘nieuwe feitelijkheden’ die de jurist van de gemeente wilde inbrengen tijdens de zitting van de bezwaarschriften commissie afgelopen donderdag. Daar wilde eigenaar Tony Carbonaro van Club Vie uitleggen waarom hij het oneens is met het besluit van de burgemeester om zijn zaak drie maanden dicht te gooien. Reden is onder andere dat geen enkele verkrachting of aanranding waarvan aangifte gedaan is in Club Vie zelf plaats gevonden heeft. Dit heeft de politie bevestigd. Na een kort geding tegen het besluit van de burgemeester stelde de rechter Carbonaro in het gelijk. De club is daarna meteen weer open gegaan.

Nadat de advocaat van Club Vie betoogd had waarom de sluiting volgens haar onterecht was, bleek dat de jurist van de gemeente de nieuwe feiten - waaronder de nieuwe arrestaties - wilde inbrengen. Ze had daarover niets laten weten aan de advocaat van Club Vie, en deelde ter plekke de brief daarover uit. Dat zegt Marco Bunk van Koninklijke Horeca Nederland die bij de zitting aanwezig was. „Toen de gemeentejurist daar over wilde gaan uitweiden, brak de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie haar af”, zegt Bunk. „Hij zei dat de commissie de brief zelf pas kwart over vijf ’s middags de dag voor de zitting ontvangen had en dat dit te laat was om deze nog voor te bereiden.” De advocaat van Club Vie, mr. Ilonka Kamans, wil niet reageren.

Woedend

Bunk maakt zich zorgen over de wijze waarop de gemeente omgaat met Club Vie. Hij vindt dat zolang de relatie tussen de misdaad en Club Vie niet aantoonbaar is, de gemeente de club niet had mogen sluiten. „Stel dat een moordenaar ergens een lekker biefstukje eet, en daarna gaat hij ergens anders iemand vermoorden. Dan sluit je die tent toch ook niet meteen? Zo kan je toch niet ondernemen in Rotterdam?” Hij volgt de zaak als bestuurslid van Horeca Nederland daarom op de voet. „Dit wil je toch niet?”