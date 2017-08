Wie redde leven van Riannes vader op Zomercarnaval?

Als tijdens het Zomercarnaval afgelopen zaterdag in Rotterdam de vader van Rianne Martis in elkaar zakt nabij het Maritiem Museum schieten omstanders direct te hulp. Een vrouw die het ziet gebeuren start meteen met reanimeren en een man haalt een AED bij het museum. Dankzij het alerte optreden van al deze mensen overleefd de vader van Rianne een hartstilstand.

Helden

En nu wil Rianne heel graag al deze helden bedanken, en dan met name de vrouw die meteen begon met reanimeren. Rianne plaatste een oproep op Facebook en die is inmiddels duizenden keren gedeeld. Maar de heldin van die dag is nog niet gevonden. „Het gaat gelukkig goed en hij herstelt snel”, schrijft ze in een reactie. Ze hoopt dat alle aandacht ervoor zorgt dat de vrouw zich kenbaar maakt.

De jongen die de AED haalde bij het museum heeft zich inmiddels wel al gemeld.