Rotterdam blij met anti-terreurmaatregelen terrassen

Ondernemers in Rotterdam zijn positief over de maatregelen die de gemeente neemt om terrassen te beveiligen. Burgemeester Aboutaleb maakte woensdagochtend bekend dat er op de Witte de Withstraat, de Meent en de Coolsingel fysieke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat terroristen op een terras kunnen inrijden.

Iris Wulffraat, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Rotterdam, heeft twee horecazaken op de Witte de With en is blij met het snelle optreden van de gemeente. „Het gekke is dat ik er met mijn partner onlangs nog over heb gesproken. Wij zijn vanaf de Hartmansstraat de eerste zaak, dus extra kwetsbaar. En zeker na wat er in Barcelona is gebeurd realiseer je wel hoe kwetsbaar het is. Dit is wel lekker Rotterdams, meteen doorpakken en maatregelen nemen.”

Veilig én fleurig

Wulffraat kan prima leven met de voorgestelde maatregelen van bloembakken, paaltjes en hekjes. „De straat wordt er lekker groen van, daar kan toch niemand op tegen zijn. Er is gelukkig over nagedacht.” De enige zorg die ze heeft is dat geplaatste hekjes straks een verkapte fietsenstalling worden. „Daar moet de gemeente wel over nadenken, want dat wordt straks de ideale plek om je fiets aan vast te maken.” Dat de eerste plantenbakken morgen al geplaatst worden, is volgens Wulffraat fijn. „Meteen boter bij de vis. Al is het jammer dat dergelijke maatregelen nodig zijn, maar in deze tijd is het niet anders. De straat wordt nu wel groener en gezellig.”

Op de Hoek van de Witte de Withstraat en de Eendrachtsweg zit Cafe De Zondebok & 't Zwarte Schaap. Eigenaar Cornel Wink heeft gemende gevoelens bij de maatregelen. „Als het netjes is, dan is het prima. Niemand kan echt moeite hebben met het plaatsen van fraaie bloembakken. Toch ben ik er geen voorstander van om de straat om te bouwen tot vesting. Het open karakter moet wel behouden blijven.” Hij wacht dan ook de verdere uitwerking af. „Je kunt simpelweg niet alles beveiligen.”

Peter R. de Vries vindt er iets van

Bij de Markthal staan de bloembakken al sinds begin deze week en ook pal voor de kraam van 21 Pinchos. Bedrijfsleider Cas Leenders stoort zich er in ieder geval niet aan. „Het is jammer dat het moet, maar als mensen daardoor zich veiliger voelen en daardoor wel naar de Markthal durven te komen dan is het prima. Al had ik daar liever een mooi terras gehad.” Hij hoopt wel dat de bakken nog wat kleur krijgen. „En misschien met Kerst een mooie boom met lichtjes erin, haha.”

Op Twitter ontstaat inmiddels ook de eerste kritiek op het plan. Zo vraagt Peter R. de Vries zich af het geen schijnoplossing is. Hij vraagt zich af of de hulpdiensten er straks nog wel bij kunnen als er iets is.

Aboutaleb: geen concrete dreiging

Rotterdam neemt de beveiligingsmaatregelen voor terrassen puur preventief. Er is geen actuele dreiging, aldus Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad.

De driehoek, die bestaat uit de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en korpschef, heeft maanden geleden besloten om kwetsbare plekken in de stad in kaart te brengen. Daaruit bleek dat onder meer de Witte de Withstraat en de Meent extra kwetsbaar zijn. „ Deze locaties hebben veel horecagelegenheden met terrassen die direct aan de openbare weg grenzen. Hierdoor zijn deze locaties kwetsbaar wanneer er veel publiek aanwezig is”, aldus Aboutaleb.

Ook de Coolsingel, die momenteel opnieuw wordt ingericht, is extra kwetsbaar. „Bij nieuwe inrichtingsplannen wordt expliciet gekeken naar de fysieke weerbaarheid van de locatie en wordt beoordeeld of extra maatregelen nodig zijn”, zo schrijft Aboutaleb. Ook winkelcentrum Alexandrium en de Markthal zijn voorzien van extra beveiliging. „We moeten voorkomen dat auto's als killing machines worden gebruikt.”