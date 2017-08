Rotterdam wordt triathlonhoofdstad van 2017

Het aftellen is begonnen voor liefhebbers van de triathlon. Nog een kleine zes weken en dat strijden duizenden triatleten in hartje Rotterdam voor de felbegeerde titel wereldkampioen. Onder meer enkele olympisch kampioenen verschijnen aan de start.

Het evenement begint op 14 september en duurt vier dagen. In de binnenstad wordt gestreden om de wereldtitel door zo snel mogelijk het parcours al zwemmend, fietsend en hardlopend af te leggen. De toppers doen de triathlon over de Olympische afstand, waarbij ze 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Het evenement in Rotterdam is de negende en laatste wedstrijd op de kalender van de World Triathlon Series (WTS) in 2017. Hier zijn dubbele punten te verdienen en worden de nieuwe wereldkampioenen gekroond. Daarnaast zijn er ook jeugdkampioenschappen en de paratriathlon.

Bij toernooidirecteur Rob Barel begint het te kriebelen. Hij is zelf-oud wereldkampioen en verwacht dat de triathlon in Rotterdam goed gaat vallen. „De WK zal een absoluut hoogtepunt worden voor de triathlon in Nederland. Zo’n groot evenement dichtbij huis, met deelname van de Olympisch kampioenen van Rio, maakt nog meer mensen nieuwsgierig naar de sport. Zeker als de wedstrijden prachtig in beeld worden gebracht en de tv-beelden van de triathlon in het centrum van Rotterdam de wereld over gaan.”

Triatleet Jetze Plat is Paralympisch kampioen en regerend Europees en wereldkampioen en kan niet wachten om te starten. „Natuurlijk wil ik in eigen huis mijn titel prolongeren. Een topwedstrijd in eigen land is super en ik hoop net als afgelopen jaar, toen ik mijn eerste wereldtitel behaalde, op veel support van het publiek. Ik ga er alles aan doen om weer als eerste over die Rotterdamse streep te komen.”

Bij het evenement hebben zich grote sponsoren als De Nederlandse Loterij, Heineken en de Rabobank aangesloten. Ook Team NL omarmt het WK en helpt onder meer met financiële ondersteuning.