Pas op: Dit weekend naar de haaien op Kralingse Plas

Het begon als een grap, maar dit weekend kan het dan echt. 'Jaws' kijken op de Kralingse Plas. Naast dit evenement is er dit weekend opvallend veel te doen in de stad. Metro zet er een aantal evenementen voor je op een rij.

Jaws

Lekker dobberen in een bootje terwijl je naar de film 'Jaws' kijkt? Dat kan vrijdag en zaterdagavond op de Kralingse Plas. En wees niet verrast als er ineens iets vanuit het water opduikt. Vind je dat te eng, dan kan je ook veilig vanaf de kant kijken. Naast film kijken kun je natuurlijk ook genieten van een hapje en een drankje. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Een voorproefje van wat je eventueel te wachten staat:

Bierfestival Hop

Ben je geen filmliefhebber maar meer van het bier? Dan is Wijkpark het Oude Westen vrijdag en zaterdag the place to be. Op het bierfestival Hop kun je kennismaken met kleine brouwers uit verschillende Nederlandse steden. Uiteraard is er ook een muziek en een hapje om het feest compleet te maken. Koop je kaart voor 7,50 euro online.

Hoogkwartier proeft

Het Hoogkwartier, het gebied rondom de Hoogstraat tussen de Mariniersweg en het Oostplein, is booming. Niet meer dan terecht dat er zaterdag een eigen festival in dat gebied komt. Onder meer bij Highstreet van uitbater Jaap Brantenaar wordt alles uit de kast gehaald om bezoekers te vermaken met muziek, eten en drinken.



Pleinbioscoop

Toch meer filmliefhebber maar haat je 'Jaws', dan is er gelukkig de Pleinbioscoop. Vrijdag staat de film 'Captain Fantastic' op de rol. Zaterdag kun je kijken naar 'Manchester by the Sea' en zondag naar 'The other side of Hope'. Voor alle avonden zijn nog tickets verkrijgbaar. En kun je dit weekend niet, dan heb je nog tot 27 augustus.

Ketels aan de Kade

Rotterdam een moderne stad? Dan heb je zeker nog nooit rondgekeken in historisch Delfshaven. Zaterdag en zondag heb je een mooie reden om dat wel te doen tijdens Ketels aan de Kade. Struin langs marktkramen, geniet van troubadours en bekijk eeuwenoude ambachten.

Blijdorpfestival

Genoeg van al dat eten en film kijken, dan is er zaterdag het Blijdorpfestival in het Roel Langerakpark. Het is voor de vierde keer dat dit festival wordt gehouden. Op negen podia zijn verschillende soorten muziekstromingen geprogrammeerd. Eentje daarvan is gereserveerd voor columnist Nico Dijkshoorn, die iets bijzonders gaat doen. Er zijn nog last-minute kaarten verkrijgbaar.